Polestar moet weg uit Amerika, Volvo mag blijven

Door: BV

Polestar mag vanaf modeljaar 2027 geen nieuwe auto’s meer verkopen in de Verenigde Staten. De reden is niet de verkoop, de prijs of de actieradius, maar nationale veiligheid. De Amerikaanse overheid voert nieuwe regels in voor geconnecteerde voertuigen met Chinese of Russische software. Hoewel Polestar zwaait met een Zweeds paspoort, is het eigenlijk een Chinees merk, waardoor het geen toelating meer krijgt. De Amerikaanse overheid keek door de marketing van het bedrijf heen.

Dat het merk zich graag als Scandinavisch en premium positioneert, maakt de zaak extra pijnlijk. Op papier ligt de hoofdzetel in Zweden. In South Carolina bouwt het zelfs de Polestar 3. Maar achter het merk zit Geely, de Chinese groep die ook Volvo controleert. Voor Washington is de band zo hecht dat Polestar in de ban wordt geslagen. Het merk had om een uitzondering gevraagd, maar krijgt die niet.

Datarisico

De bezorgdheid van de Amerikaanse overheid is niet volledig uit de lucht gegrepen. Moderne auto’s zijn rijdende computers. Ze hebben camera’s, microfoons, gps, internetverbindingen, apps, cloudsystemen en software die vanop afstand kan worden bijgewerkt.

Volgens de VS kunnen zulke auto’s gevoelige data verzamelen over bestuurders, routes, infrastructuur en verplaatsingspatronen. In theorie kan een buitenlandse overheid via bedrijven toegang krijgen tot die data, of invloed uitoefenen op software die cruciale functies aanstuurt. Daarom worden Chinese software en hardware in geconnecteerde voertuigen stap voor stap geweerd.

Voor software geldt de beperking vanaf modeljaar 2027. Voor hardware volgt een strengere fase vanaf 2030.

Volvo krijgt wél een uitzondering

Maar waarom Volvo dan niet? Dat gebruikt immers ook geconnecteerde technologie, digitale diensten en software-updates waarvoor in China aan de touwtjes wordt getrokken. Toch mag dat merk straks in de VS auto’s blijven verkopen. Daarvoor gaf het bedrijf uitgebreide garanties rond databeheer, softwareketens en de naleving van de Amerikaanse regels. Maar ook: voor de Amerikanen is Volvo vertrouwd.

Uitverkoop en dan gedaan

Polestar mag de bestaande voorraad nog verkopen en bestaande klanten blijven ondersteunen. Nieuwe verkoop vanaf modeljaar 2027 zit er niet meer in.

Het is de zoveelste teleurstelling voor de Chinese fabrikant. Het merk kwam eigenlijk nooit van de grond. Na een veelbelovende beursgang waarbij het aandeel zelfs even boven 400 dollar piekte, verloor het 94 procent van z’n beurswaarde. Het bedrijf is niet winstgevend en nieuwe modellen halen de verkoopdoelstellingen niet. Maar Amerika is voor het bedrijf geen hoofdmarkt. Europa is veel belangrijker. En de EU deelt vooralsnog de bedenkingen over Chinese software niet.