Nieuwe BMW X5: grote SUV, grote ambities, rare deurhendels

Door: BV

De vijfde generatie BMW X5 krijgt meer aandrijflijnen dan ooit. Maar tussen de elektrische iX5, waterstofplannen en nieuwe schermen zitten ook keuzes die vooral tonen hoe moeilijk premium-SUV’s het vandaag hebben met eenvoud.

Alles tegelijk

Bij de lancering start BMW met de X5 40 xDrive, goed voor 394 pk uit een zescilinder benzinemotor met mildhybridetechniek. In 2027 volgt de X5 50e plug-inhybride met 483 pk en een grotere batterij. De elektrische iX5 60 xDrive wordt het uithangbord: 570 pk, een batterij van ongeveer 144 kWh, 800V-techniek en een opgegeven rijbereik tot 700 kilometer.

BMW legt dus niet al z’n eigeren in dezelfde mand. Het maakt een product dat alle energievormen kan huisvesten. Op die manier wapent het bedrijf zich tegen onverwachte nieuwe trends en wil het met één product verschillende markten bediening. Voor elke twijfelaar een andere aandrijving.

X in de neus

Het design volgt de Neue Klasse-richting, al staat de X5 niet op het echte Neue Klasse-platform. De oppervlakken zijn strakker, de grille is minder karikaturaal dan bij sommige recente BMW’s en de algemene vorm blijft herkenbaar X5.

Maar dan zijn er de koplampen. BMW kiest voor dubbele X-lichtsignaturen die koplampen, richtingaanwijzers en dagrijlichten combineren. Een beetje ongelukkig? Alsof BMW nu reclame maakt voor het sociale mediaplatform ‘X’ van Elon Musk.

Deurhendels waren al opgelost

BMW voegt zich ondanks groeiende kritiek bij de lijst automerken die deurgrepen opnieuw willen uitvinden. Dat zijn nu vleugeltjes in de stijlen. BMW noemt ze winglets. Ze moeten de flanken schoner maken en de aerodynamica helpen, maar deze oplossingen oogsten bij andere merken al kritiek omwille van een lagere betrouwbaarheid en gebruiksgemak.

Scherm erbij omdat het kan

Binnenin krijgt de X5 BMW Panoramic iDrive, met een breed display onderaan de voorruit, een centraal scherm van 17,9 inch. Dat is een opstelling die op veel lof kon rekenen omdat het informatie hoger in het blikveld positioneerde en afweek van de heersende trend om steeds meer en grotere touchscreens in het interieur te introduceren. Een optioneel passagiersscherm van 14,6 inch wordt door premiummerken tegenwoordig als een must gezien, maar het doet het interieurconcept wat verwateren.

Enorme SUV

Tegenwoordig is een nieuwe X3 al flink groter dan de eerste generatie X5 en de trend zet zich door. Deze nieuwe generatie groeit tot net geen 5 meter lengte, is ongeveer 2 meter breed en 1,75 meter hoog. De wielbasis neemt toe, wat vooral achterin extra ruimte moet opleveren. De koffer slikt volgens de eerste gegevens 655 liter met de achterbank rechtop en tot 1.850 liter met de bank neergeklapt. De elektrische iX5 krijgt daar nog een frunk van 53 liter bovenop. Praktisch blijft hij dus wel, maar klein of subtiel wordt deze SUV nergens.