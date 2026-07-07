Dacia lanceert full hybrid met automaat onder 20.000 euro

Door: BV

Dacia elektrificeert z’n populairste model. De Sandero en avontuurlijker gekruide Sandero Stepway krijgen voortaan de Hybrid 155-aandrijving die ook al in grotere Dacia’s terug te vinden is. In België kan de nieuwe motor vanaf 1 september besteld worden.

Hybride zonder stekker

De Hybrid 155 is een klassieke full hybrid. Opladen aan de stekker hoeft dus niet. De aandrijving combineert een 1.8-viercilinder benzinemotor van 109 pk met twee elektromotoren, een batterij van 1,4 kWh en een specifieke geëlektrificeerde automatische versnellingsbak. Die telt vier verhoudingen voor de benzinemotor en twee voor de elektrische aandrijving.

Volgens Dacia kan het model in stadsverkeer tot 80 procent van de tijd elektrisch rijden. De auto vertrekt ook altijd in elektrische modus. Het normverbruik bedraagt 4,2 l/100 km voor de Sandero en 4,4 l/100 km voor de Sandero Stepway. De CO2-uitstoot start bij respectievelijk 96 en 101 g/km.

Dacia hybride in Belgie te koop vanaf 19.890 euro

De Hybrid 155 wordt leverbaar op twee uitvoeringen van de Sandero. De Expression kost 19.890 euro, de Journey 20.990 euro. Bij de Sandero Stepway start de Hybrid 155 vanaf 21.290 euro als Expression. De Extreme kost 22.690 euro.

Automaat wordt belangrijker

De komst van deze hybride past in een bredere beweging bij Dacia. In 2025 was al één op de vier verkochte Dacia’s geëlektrificeerd, dubbel zoveel als een jaar eerder. Tegelijk groeit ook de vraag naar automatische versnellingsbakken.

Het motorenaanbod van Sandero en Sandero Stepway blijft verder bestaan uit de TCe-benzinemotoren en de Eco-G 120 op lpg. Die laatste is sinds begin 2026 ook verkrijgbaar met automatische versnellingsbak, volgens Dacia een primeur op de Europese markt.