Nieuwe Dacia Striker: 600 liter koffer voor minder dan 25.000 euro

Door: BV

Dacia blijft groeien. Na de Bigster zet het merk nu een tweede stap in het C-segment met de nieuwe Striker. Dat is geen klassieke SUV, maar een crossover die volgens Dacia het beste van drie werelden moet combineren: de hogere zitpositie en bodemvrijheid van een SUV, de praktische ruimte van een break en de efficiëntie van een berline.

De ambitie is duidelijk. Dacia wil tegen 2035 een derde van zijn verkoop uit het C-segment halen. Vandaag is dat nog ongeveer 20 procent.

Geen klassieke SUV

Met een lengte van 4,62 meter zit de Striker midden in het C-segment. Zijn bodemvrijheid bedraagt minstens 19 centimeter. Toch blijft de hoogte beperkt tot 1,53 meter. Daardoor wil Dacia de nadelen van een hoge SUV beperken, vooral op vlak van luchtweerstand en verbruik. De Striker heeft daarom een lange daklijn, een aflopende achterruit en een Cx-waarde van 0,29.

Dacia flirt met premium

Binnenin volgt Dacia zijn gekende aanpak: eenvoudig, functioneel. Toch wordt de Striker duidelijk moderner dan de budget-Dacia’s van vroeger. Een centraal aanraakscherm van 10,1 duim is standaard, net als een digitaal instrumentenpaneel van 7 duim. Dacia houdt tegelijk vast aan fysieke knoppen voor de belangrijkste functies. Tegelijk vind je hier snufjes die niet lang geleden ondenkbaar waren op een Dacia. Een glazen dak bijvoorbeeld.

De koffer wordt een van de sterke punten. Dacia spreekt over maximaal 600 liter bagageruimte. De Striker krijgt bovendien een in drie delen verstelbare kofferbodem, een in twee delen opvouwbaar bagagescherm en een Easy Fold-systeem om de achterbank vanuit de koffer neer te klappen. Voor het eerst krijgt een Dacia ook een handenvrije elektrische achterklep.

Meer dan 1.200 kilometer met één tank

Onder de motorkap kiest Dacia resoluut voor geëlektrificeerde aandrijvingen. De instapmotor wordt de mild hybrid-G 140, een combinatie van benzine, lpg en 48V-hybridetechniek. Met volle tanks (er zijn er twee, voor benzine en LPG) kan je er in één ruk minstens 1.200 kilometer mee rijden.

Daarboven staat de hybrid 155, een zelfopladende hybride met 1.8-viercilinder, twee elektromotoren en een automatische transmissie zonder klassieke koppeling. Volgens Dacia kan die in de stad tot 80 procent van de tijd elektrisch rijden en blijft de CO2-uitstoot onder 100 g/km.

Opvallend is ook de hybrid 150 4x4. Die combineert een 1.2 mild hybrid op de vooras met een elektromotor op de achteras. De vierwielaandrijving schakelt alleen in wanneer dat nodig is.

Prijs wordt de echte inzet

Dacia belooft voor de Striker de laagste gebruikskosten in zijn segment. Dat moet komen door het lagere gewicht, de aerodynamica, de hybride aandrijvingen en het beperkte verbruik. Het merk spreekt over een gewicht van ongeveer 1.400 kilogram, afhankelijk van versie en uitrusting.

Maar de belangrijkste troef blijft de prijs. Dacia kondigt een basisprijs van minder dan 25.000 euro. Daarmee komt de Striker in een segment terecht waar veel SUV’s en breaks vandaag al snel richting 35.000 euro of meer gaan.