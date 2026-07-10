België wil wil wegenvignet vanaf 1 mei 2027. Vlaanderen hervormt verkeersbelasting. Dit betekent het voor automobilisten.

Door: BV

Vanaf 1 mei 2027 moet elke auto en bestelwagen die in België op hoofdwegen rijdt, een wegenvignet hebben. Dat blijkt uit plannen van de Vlaamse regering die alleen nog op de laatste goedkeuring wachten. Het vignet komt bovenop de jaarlijkse verkeersbelasting en zal 90 tot 125 euro per jaar kosten.

Niet alleen voor buitenlanders

Ons land wil buitenlandse weggebruikers laten meebetalen voor de druk die ze op het Belgische wegennet uitoefenen. België is een echt transitland, waar dagelijks vele tienduizenden automobilisten doorrijden op weg naar een bestemming in het buitenland. Daarom werd er in het verleden onder meer door Nederland al grote druk uitgeoefend tegen de invoering van een vignet. Nu komt het er toch. Maar omdat Europese regels verhinderen dat een vignet alleen voor buitenlanders geldt, moet de Belg straks ook betalen.

De verplichting zou gelden op ongeveer 10 procent van het wegennet. Maar omdat het niet alleen om snelwegen gaat, maar ook om gewestwegen, wordt het in de praktijk zo goed als onmogelijk om het vignet te vermijden.

Wegenvignet kost 90, 100 of 125 euro

Er komen drie basistarieven. Voor een gewone auto bedraagt het jaarvignet 100 euro. Elektrische auto’s en waterstofwagens betalen 90 euro. Oudere en vervuilendere auto’s, met euronorm 3 of lager, betalen 125 euro per jaar. Daarnaast komen er ook kortere vignetten voor één dag, tien dagen, dertig dagen en twee maanden.

Nieuwe verkeersbelasting verlaagt de kost, maar niet voor iedereen

Vlaanderen wil tegelijk de jaarlijkse verkeersbelasting hervormen. De huidige complexe berekening verdwijnt en maakt plaats voor een eenvoudigere formule op basis van cilinderinhoud, euronorm en gewicht.

Voor nieuw ingeschreven auto’s wordt die nieuwe formule verplicht. Wie vandaag al een auto heeft, zou kunnen kiezen of hij overstapt naar het nieuwe systeem. Daardoor zal elke automobilist opnieuw moeten rekenen.

Voor klassieke benzine- en dieselwagens zou de operatie in veel gevallen ongeveer neutraal moeten uitvallen. Maar dat geldt zeker niet voor iedereen. Benzinewagens dreigen vaak iets duurder te worden, terwijl diesels in een aantal gevallen net goedkoper worden.

Plug-in hybride wordt slachtoffer

Opvallend is dat plug-in hybrides door hun hoge gewicht vaak slecht uit de nieuwe berekening komen. Dat is opmerkelijk, want die auto’s werden fiscaal jarenlang naar voren geschoven als overgangstechnologie. Nu dreigen ze in het nieuwe systeem net duurder te worden.

Ook elektrische auto’s voelen de invoering van het vignet. EV’s die voor 1 januari 2026 zijn ingeschreven, blijven vrijgesteld van verkeersbelasting, maar krijgen wel een vignet van 90 euro per jaar bovenop hun huidige nulbelasting. Recentere EV’s behouden hun gunsttarief van 103 euro, maar betalen daar straks eveneens 90 euro vignet bovenop.

Leasing, bestelwagens en oldtimers

Voor leasingwagens verandert de verkeersbelasting niet, maar ook daar komt het vignet bij. Voor lichte vrachtwagens wordt de verkeersbelasting met ongeveer 30 procent verlaagd, maar ook bestelwagens moeten een vignet hebben. Voor bedrijven en zelfstandigen wordt dat wel fiscaal aftrekbaar.

Oldtimers krijgen eveneens een lagere verkeersbelasting. Die zou dalen van 103 naar 73 euro. Alleen wordt het voordeel meteen opgeslokt als de eigenaar ook een jaarvignet van 125 euro nodig heeft. Wie zijn oldtimer echt gebruikt, zal dus meer betalen. Een oldtimer die in 2023 nog minder dan 40 euro per jaar kostte, zal nu bijna 200 euro kosten. De Vlaamse regering ziet deze groep als melkkoe.