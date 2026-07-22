Tesla rolt Grok uit in België: AI krijgt zelfs een ‘losgeslagen’ en ‘sexy’ modus

Door: BV

Tesla is begonnen met de uitrol van Grok in België. De AI-assistent van xAI maakt deel uit van de nieuwe zomer-update (het merk werkt zelfs al met seizoensupdates) en komt via een gratis software-update naar 'geschikte exemplaren' van de Model S, Model 3, Model X en Model Y.

Grok is uitgebreide AI assistent. Je kan algemene vragen stellen, maar vanuit de auto kan hij ook bestemmingen instellen, routes aanpassen, nuttige plaatsen zoeken, bellen, muziek en podcasts opzoeken en de klimaatregeling bedienen.

Ook vragen over je Tesla

Interessanter is dat Grok ook de gebruikershandleiding kan raadplegen. De assistent kan daardoor uitleg geven over functies, onderhoud of waarschuwingen die op het dashboard verschijnen.

Tesla laat gebruikers bovendien kiezen uit verschillende stemmen en opvallend veel persoonlijkheden. Naast een gewone assistent zijn er onder meer een taalcoach, therapeut, verteller, dokter en zelfs een samenzweringsmodus. Voor kinderen zijn er aparte verhalen- en triviafuncties. Volwassenen krijgen daarnaast toegang tot modi als ‘Losgeslagen’, ‘Sexy’, ‘Romantisch’ en ‘Motivatie’.

Niet gratis (natuurlijk)

Voor Grok is een Premium Connectivity-abonnement of een stabiele wifi-verbinding nodig. Volgens Tesla zijn gesprekken anoniem voor het merk en worden ze niet aan het voertuig gekoppeld. Verdere integratie en nieuwe functies moeten later via draadloze software-updates volgen.