Land Rover ontspoort: nieuwe Range Rover GT is bijna een sedan

Door: BV

Range Rover wil niet alleen meer terreinwagens bouwen. Een nieuwe GT kan voor berline doorgaan. En ook binnenin verandert de stijl radicaal. Ontspoort het merk?

Bij de Britse Jaguar - Land Rover groep loopt de jongste jaren heel wat mis. Jaguar hangt aan de beademingsmachine, de elektrificatie is laat en dan (te?) radicaal, er zijn problemen met motoren en met elektronica. Maar wat wél blijft werken is Range Rover. En daar wil de groep nu ogenschijnlijk iets aan doen. Het submerk komt immers met een vijfde model, dat helemaal laak heeft aan alle vaste waarden van het merk. Het is een lage GT. Zeg maar: een normale hatchback. Range Rovers liefde voor hoekige terreinwagens is plots ver weg.

Eerst elektrisch, met vier plaatsen, later meer keuze

De nieuwe GT zal het EMA-platform van JLR gebruiken. Hij verschijnt eerst als louter elektrisch mode. Later volgt een hybride. De GT start als vierzitter; later komt er een achterbank voor drie personen. Vermogen, rijbereik en zelfs een lanceringsdatum houden de Britten nog achter de hand.

Het interieur krijgen we wel al te zien. En dat is voor liefhebbers van het merk wellicht al een bittere pil. De vreemde stuurconstructie, smalle schermen en zwevende middenconsole komen haast rechtstreeks uit de nieuwe - fel bekritiseerde - Jaguar designhoek. Ze worden vaak weggezet als generisch en karakterloos, wat nauw aansluit bij de hedendaagse evolutie van de autosector in zijn geheel.

Besmet door Jaguar

De keuze is des te opvallender omdat de Jaguar Type 00 waarop dit design geïnspireerd is, werd onthaald op een storm van verbazing, spot en regelrechte vijandigheid. Zelf fervente verdedigers noemden het ontwerp polariserend. De aankomende productieversie lijkt nu al gedoemd om de zwanenzang van het merk Jaguar te zijn. Intussen werd intern fiks afgerekend. De designbaas werd naar de deur geëscorteerd en het marketingbedrijf dat de hele operatie op touwen zetten, werd bedankt voor bewezen diensten. Jaguar Land Rover wil echte journalisten voortaan liefst buiten de communicatie te houden. Het doet beroep op stemmen die trouw het dictaat van het merk aframmelen, zoals influencers.

Dat de Range Rover GT de binnenkant van die fel bekritiseerde Jaguar grotendeels overneemt betekent wellicht dat het ontwerp al te ver gevorderd was om nog fundamenteel bij te sturen. Het geheel oogt steriel, karakterloos en alsof iemand “futuristisch luxe-interieur” in een AI-beeldgenerator heeft getikt. Dat is opvallend voor een merk dat zijn aantrekkingskracht net dankt aan herkenbaarheid en Britse eigenzinnigheid.

Voor nieuwe klanten

De GT lijkt dan ook vooral een auto die nieuwe Range Rover-klanten moet oogsten, want bestaande klanten die hun eerdere keuze respecteren, halen misschien wel hun neus op voor een Range Rover die het gekende merk-ethos alleen maar verloochent.