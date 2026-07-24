Chery komt naar België: dit zijn de eerste modellen

Door: BV

Chery maakt eind dit jaar zijn entree op de Belgische markt. De Chinese autogigant trapt af met SUV’s die voorzien zijn van een hybride of plug-inhybride aandrijving. De nog erg vage eerste informatie heeft het niet over louter elektrisch aangedreven modellen.

Geen onbekende starter

Wereldwijd is Chery een grote speler. Het merk verkoopt auto’s in meer dan 120 landen en regio’s en zegt wereldwijd haast twintig miljoen klanten te hebben. Moederbedrijf Chery Group schopte het in 2025 bovendien tot de Fortune Global 500. De Chinese constructeur pakt ook uit met ruim 45.000 octrooiaanvragen en meer dan zestig modellen die op verschillende markten een vijfsterrenscore voor veiligheid behaalden. Met die CV willen ze straks ook hier indruk maken.

Half uur naar showroom

Voor Belgische klanten is vooral het dealernetwerk van belang. Chery bouwt een netwerk uit met een tiental partnerdealers, onder meer in en rond Brussel, Antwerpen, Luik en Namen. Het doel: vanuit vrijwel elke plek in België binnen een halfuur een showroom kunnen bereiken. De dealers staan niet alleen in voor de verkoop, maar vanzelfsprekend ook voor onderhoud en dienst-na-verkoop.

Lewandowski als uithangbord

De Tiggo-modellenfamilie is de eerste die zal worden aangeboden. Dat zijn SUV’s, maar over welke uitvoeringen het precies gaat wordt niet vermeld. Ook over uitrusting en prijzen wordt nog gezwegen. Wel duidelijk is dat technologie, veiligheid en efficiëntie kernwoorden van de marketingafdeling zullen zijn. Om de naamsbekendheid alvast een duwtje te geven, werd voetballer Robert Lewandowski aangesteld als wereldwijd merkambassadeur.