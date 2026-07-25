9000 jobs weg: Porsche verkocht ooit 320.000 auto's. Nu moet het overleven met 180.000.

Door: BV

De sportwagenbouwer verkoopt fors minder auto’s, ziet zijn winst verdampen en zet het mes in de organisatie.

De raad van toezicht van Porsche stemde in met een nog hardere herstructurering dan eerst gedacht. Volgens media kan het banenverlies oplopen tot bijna 9.000 - ongeveer één baan op vijf bij het merk. Porsche wil de cijfers nog niet bevestigen.

Het deksel op de neus

Porsche leverde in 2023 nog 320.221 auto’s af. In 2025 waren dat er 279.449. De eerste jaarhelft van 2026 bracht geen beterschap: 122.306 leveringen, 16 procent minder. Het merk dat jarenlang groeide met meer SUV’s en de koning was van de verschillende uitvoeringsversies, de arrogante klantenpolitiek (je moest blij zijn dat je een Porsche mocht kopen), moet nu leren leven met minder.

China trekt de handrem aan

Vooral China doet het merk pijn. De leveringen zakten er in zes maanden met 32 procent. Lokale merken winnen terrein. Gefortuneerde Chinese klanten kiezen snel voor een eigen merk - merkgeschiedenis en achtergrond spelen er nauwelijks een rol. En aan de andere kant van de wereld knagen de Amerikaanse invoerheffingen aan de marge.

De elektrische rekening

Porsche investeerde zwaar in elektrificatie, maar de vraag naar dure EV’s groeide trager dan verwacht. De beschamende bijsturing kost miljarden. De operationele winst kelderde in 2025 van 5,64 miljard naar 413 miljoen euro: een dramatische daling bijna 93 procent.

“je moest blij zijn dat je een Porsche mocht kopen” Het sportieve merk moet niet alleen minder auto’s bouwen, maar vooral leren daar opnieuw geld aan te verdienen. Want nu het elektrische verhaal de winst deed verdampen, moeten de modellen van het bedrijf weer duurder worden. De klant onthoudt best dat paniekvoetbal zelden goede auto’s oplevert. Wie wil straks een Porsche die in een haast en voor het kleinst mogelijke budget ontwikkeld is?

Winst met veel minder auto’s

Topman Michael Leiters wil de kostenstructuur fors verkleinen, maar per auto meer gaan verdienen. Porsche stemde z’n verwachte productiecapaciteit eerder al bij naar 250.000 auto’s per jaar. Volgens verschillende mediaberichten circuleert intern intussen een rendabiliteitsdoel van 180.000 exemplaren.

Ook moederconcern Volkswagen onderzoekt veel zwaardere besparingen. Daar staan intussen 100.000 banen op de tocht, waarvan de helft al formeel is aangekondigd. Porsche groeide jarenlang door almaar meer auto’s te bouwen. Nu moet het bewijzen dat het met veel minder auto’s — en veel minder mensen — kan overleven.