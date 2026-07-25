Tesla verbreekt verkooprecord, heeft slechte beursdag, blijft meest overgewaardeerde merk ooit

Door: BV

Tesla leverde in het tweede kwartaal van 2026 480.126 auto’s af. Meer dan in enig eerder tweede kwartaal én één van de beste kwartalen ooit voor het bedrijf. De productie bleef op 451.758 exemplaren steken, waardoor ook voorraadauto’s naar klanten gingen. Model 3 en Model Y waren samen goed voor 467.762 leveringen. Toch beleefde het aandeel zijn slechtste beursdag ooit: min 14,5 procent. In enkele uren verdampte 214,5 miljard dollar, zowat de volledige beurswaarde van Toyota. Dat is meteen het perfecte voorbeeld waarom de waardering zelfs na de correctie nog moeilijk te verdedigen is.

Tesla boekte 28,24 miljard dollar kwartaalomzet, maar de nettowinst daalde met 5 procent tot 1,11 miljard. De brutomarge zakte naar 16,8 procent. Lagere prijzen, minder emissiekredieten (dat is het verkopen van ‘schone lucht’ aan automerken met meer uitlaatuitstoot) en zware AI-investeringen wegen op het resultaat.

Hoezo, Tesla is overgewaardeerd?

Vergelijk dat met ’s werelds grootste autobouwer Toyota: die verkochten in hun jongste boekjaar 9,6 miljoen voertuigen, realiseerden omgerekend circa 338 miljard dollar omzet en 26 miljard nettowinst. Tesla komt, wanneer we het sterke kwartaal maal vier doen, uit op 1,9 miljoen auto’s, 113 miljard omzet en 4,4 miljard winst.

Tesla was na de koersval nog altijd 1.265 miljard dollar waard, tegenover 211 miljard voor Toyota. Beleggers betalen dus zes keer zoveel voor een fabrikant die ruwweg een vijfde van het volume bouwt en een zesde van de winst verdient. Dat komt omdat Tesla vooral géén autobouwer wil zijn, maar teert op AI, robottaxi’s en robots. Van de ene naar de ander hype dus. Het blijft op die manier voor beleggers in de eerste plaats de duurste vorm van wensdenken uit de autogeschiedenis.