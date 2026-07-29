Dit is de grootste Audi ooit: Q9 krijgt diesel en V8, maar geen stekker

Door: BV

Audi heeft bijna vijftig jaar geprobeerd om met grote luxelimousines Mercedes en BMW het vuur aan de schenen te leggen. De Audi 200 uit 1979 evolueerde uiteindelijk tot de A8. Nu gooit Audi dat recept overboord. Het nieuwe vlaggenschip is een SUV.

En wat voor één. De Q9 is 5,3 meter lang, 2,2 meter breed en ruim 1,80 meter hoog. Daarmee is hij de grootste Audi ooit. Hij komt ook naar België, met een vanafprijs rond €110.000.

Europa is niet belangrijk

De reden voor die koerswijziging is eenvoudig. De markt voor grote luxelimousines groeit nauwelijks nog, terwijl grote SUV’s vooral in de VS jarenlang terrein wonnen. De Q9 is dan ook duidelijk met Amerika in gedachten ontwikkeld.

Zes zetels en vooral héél veel plaats

Binnenin vertaalt 5,3 meter zich uiteraard in een zee van ruimte. De koffer is enorm en vooral achterin probeert de Q9 een luxelimousine overbodig te maken. Standaard zijn er vijf plaatsen, maar een derde zitrij is mogelijk. Audi biedt zelfs een uitvoering met zes afzonderlijke elektrisch verstelbare zetels.

Aan de binnenkant zet Audi in op trends als uitgebreide stikselpatronen voor het zitmeubilair, veel zacht aanvoelende materialen en - opmerkelijk - géén glanzend zwart plastic maar mat ogende materialen die minder krasgevoelig zijn.

Het koetswerk valt op met een erg dominante grille en een lichtbalk achteraan die de breedte benadrukt. Maar de rest van het koetswerk oogt opvallend elegant.

Elektrificatie? Welke elektrificatie?

Wie onder de motorkap kijkt, zou zweren dat de Q9 al tien jaar geleden is ontwikkeld. Europa krijgt een drieliter diesel met 299pk, Amerika zelfs een V8 op benzine. Beiden zijn mild hybrids, met een piepklein elektrisch hulpmotortje. Meer elektrificatie is niet voorzien. Het officiële verbruiksgemiddelde voor de diesel die de Europeanen voorgeschoteld krijgen bedraagt 8 l/100km.