Waar blijft de Tesla Roadster? Negen jaar beloven, nul auto’s

Door: BV

In november 2017 presenteerde Elon Musk de tweede Tesla Roadster. De elektrische supercar zou vanaf 2020 worden gebouwd, bijna 1.000 kilometer rijbereik halen en in 1,9 seconden naar 96 km/u (60 mijlen per uur) sprinten. Tesla vroeg geïnteresseerden meteen 50.000 dollar voorschot. Wie een Founder’s Series wilde, moest zelfs de volledige 250.000 dollar vooraf betalen.

Bijna negen jaar later is er geen enkele productieauto. Sterker nog: in Tesla’s jongste kwartaalrapport staat de Roadster nog altijd als “design development” geboekt. Niet in testproductie of voorserie, niet in voorbereiding, maar gewoon in ontwikkeling.

De Roadster is geen alleenstaand geval. Het is de zoveelste illustratie van Tesla’s bedrijfsmodel: spectaculaire specificaties en optimistische deadlines genereren aandacht, reservaties en beursenthousiasme. De uitvoering komt jaren later, slechts gedeeltelijk of helemaal niet.

Cybertruck: later, duurder en minder ver

De Cybertruck werd in 2019 aangekondigd met productie vanaf 2021. Het basismodel zou 39.900 dollar kosten, terwijl de topversie voor 69.900 dollar meer dan 800 kilometer moest halen.

De eerste exemplaren werden pas eind 2023 geleverd. De aangekondigde instapper werd toen geprijsd op 60.990 dollar en de Cyberbeast op 99.990 dollar. Het officiële rijbereik van die topversie bedroeg ongeveer 515 kilometer. Tesla leverde dus wel een Cybertruck, maar niet tegen de oorspronkelijk beloofde datum, prijs of prestaties. En het resultaat: de restwaarde van die auto’s is op de Amerikaanse markt dramatisch en intussen laat Musk zelf z’n andere bedrijven Cybertrucks bestellen om te proberen verhullen dat het product flopt.

Semi: van 2019 naar jarenlange proefproductie

Ook de Tesla Semi werd in 2017 met veel vertoon onthuld. “Productie begint in 2019”, zei Musk. Pas eind 2022 kregen Pepsi en enkele andere klanten de eerste trucks. Dat waren beperkte leveringen, geen echte serieproductie. Tesla deed dus drie jaar te laat alsof het product gelanceerd was, terwijl de fabriek voor grotere aantallen nog gebouwd moest worden.

Full Self-Driving: de zwaarste belofte

In 2016 verklaarde Tesla dat voortaan iedere nieuwe auto alle hardware voor volledig autonoom rijden bezat. Een Tesla zou eind 2017 zelfstandig van de Amerikaanse west- naar oostkust rijden. In 2019 beloofde Musk bovendien één miljoen Tesla-robotaxi’s tegen 2020.

Geen van al het bovenstaande gebeurde. Tesla verkoopt het systeem in 2026 als “Full Self-Driving (Supervised)”: de bestuurder moet dus voortdurend opletten. Musk erkende inmiddels dat oudere auto’s met Hardware 3 helemaal niet over voldoende rekenkracht beschikken voor autonoom rijden. Klanten betaalden bijgevolg voor een toekomstige functie die hun auto volgens de huidige Tesla-topman technisch niet kan uitvoeren. De compensatie van Tesla? Onbestaande.

De Californische verkeersautoriteit concludeerde eind 2025 formeel dat Tesla met de termen “Autopilot” en “Full Self-Driving Capability” misleidende reclame gebruikte en de wet overtrad. Tesla paste daarop zijn marketing aan, maar vecht het besluit nog aan.

Betaalbare Tesla’s die amper bestaan

De Model 3 zou in 2016 een elektrische auto van 35.000 dollar worden. Die versie verscheen pas in 2019, bleef slechts kort normaal bestelbaar en verdween vervolgens naar een verborgen “off-menu”-bestelprocedure.

Tijdens Battery Day in 2020 beloofde Musk binnen drie jaar een volledig autonome Tesla van 25.000 dollar. De deadline verstreek in 2023 zonder auto. Tesla koos vervolgens voor de Cybercab, die particuliere klanten evenmin als gewone betaalbare gezinswagen kunnen bestellen.

Systematisch misleidend

Wanneer de Roadster werkelijk komt, blijft dus onzeker: eind 2027 of 2028 is voorlopig niet meer dan louter de volgende belofte. Potentiële klanten moeten zich ervan bewust zijn dat Tesla systematisch misleidend communiceert: het merk wekt verwachtingen met spectaculaire prestaties, lage prijzen en korte deadlines, maar levert producten vaak later, onvolledig of tegen andere voorwaarden. Beoordeel een Tesla daarom uitsluitend op wat vandaag aantoonbaar beschikbaar is, niet op aangekondigde functies of toekomstige mogelijkheden.