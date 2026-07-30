Mercedes vernieuwt bestseller GLA: weer groter, slimmer en eerst volledig elektrisch

Door: BV

Mercedes heeft een volledig nieuwe generatie van de GLA klaar. De compacte SUV wordt wéér groter, efficiënter en technologisch geavanceerder. Bij de lancering kiest het merk resoluut voor elektrische aandrijving, terwijl hybride versies pas in 2027 volgen. De basisversie kost in België € 49.005.

Groter, ruimer en praktischer

De nieuwe GLA staat lager en breder op zijn wielen dan zijn voorganger. Zelf kleine cross-overs zijn nu groot en duur. De wielbasis groeit met 61 millimeter, wat vooral de passagiers achterin extra beenruimte oplevert. Ook de kofferruimte neemt toe tot 410 liter, terwijl onder de motorkap nog eens een frunk van 107 liter beschikbaar is. Met neergeklapte achterbank groeit het laadvolume tot 1.400 liter.

Drie elektrische versies bij de start

Vanaf november zijn drie volledig elektrische uitvoeringen leverbaar. De GLA 200 krijgt een elektromotor van 165 kW en een LFP-batterij van 58 kWh. De GLA 250+ levert 200 kW en gebruikt een NMC-batterij van 85 kWh. De GLA 350 4MATIC vormt het topmodel met 260 kW, vierwielaandrijving en een sprint naar 100 km/u in 5,4 seconden.

Mercedes belooft een maximaal WLTP-rijbereik van 657 kilometer. Dankzij een 800V-architectuur kan de GLA aan geschikte laadpunten tot 320 kW snelladen. Volgens Mercedes volstaat tien minuten laden voor maximaal 270 kilometer extra rijbereik. Wisselstroomladen kan aan maximaal 22 kW. Begin 2027 volgt nog een elektrische versie met een batterij van 71 kWh.

Hybrides volgen later

Wie nog niet volledig elektrisch wil rijden, moet wachten tot begin 2027. Dan verschijnen ook nieuwe mildhybrides met een volledig nieuwe 1,5-liter turbobenzine, een geïntegreerde elektromotor van 22 kW en een achttrapsautomaat met dubbele koppeling. Volgens Mercedes kunnen die in stadsverkeer korte afstanden elektrisch afleggen en energie terugwinnen tijdens het remmen.

Nieuw interieur met grotere schermen

Binnenin kiest Mercedes voor een veel strakker dashboard. Centraal staat een optioneel MBUX Superscreen met een digitaal instrumentenpaneel en twee 14-inch schermen achter één glasplaat. De nieuwe MBUX-spraakassistent maakt gebruik van generatieve AI, waaronder ChatGPT, Google Gemini en Microsoft Bing. Je kan dus kiezen welke AI je foute antwoorden zal geven.

Opvallend is dat Mercedes opnieuw enkele fysieke bedieningselementen voorziet, waaronder een echte volumeknop en aparte bediening voor de adaptieve cruisecontrol. Of het voldoende is om weer praktisch te zijn, zal moeten blijken.

Ook geschikt om te trekken

De vierwielaangedreven elektrische uitvoeringen mogen tot twee ton trekken, een opvallend hoge waarde in dit segment. De gevolgen voor het rijbereik zijn onbekend. Daarnaast beschikken ze over een terreinmodus en een camerasysteem dat virtueel onder de auto kan kijken tijdens offroadmanoeuvres.

De nieuwe Mercedes GLA kan vanaf 30 juli worden besteld. De prijzen starten in België bij € 49.005 voor de GLA 200 elektrisch. De GLA 250+ kost minstens € 54.450, terwijl de GLA 350 4MATIC vanaf € 62.195 in de prijslijst staat. Wie een overwogen aankoop wil doen en de auto gezien en getest wil hebben, moet wachten tot het einde van het jaar.