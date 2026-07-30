Europese autosector in crisis: nu schrapt ook BMW duizenden banen

Door: BV

De problemen in de Europese auto-industrie houden aan. Nadat Volkswagen en Porsche eerder al zware besparingen aankondigden, volgt nu ook BMW met een omvangrijke reorganisatie. Volgens verschillende media verdwijnen wereldwijd ongeveer 8.000 arbeidsplaatsen, goed voor zo’n vijf procent van het personeelsbestand van het bedrijf. De maatregel zou alle afdelingen treffen, maar aan de productie wordt voorlopig niet geraakt.

China en VS zetten marges onder druk

BMW krijgt, net als de andere Duitse premiummerken, af te rekenen met een moeilijke internationale markt. De Amerikaanse invoerheffingen drukken op de export, terwijl de verkoop in China steeds moeilijker verloopt.

Jarenlang profiteerden Duitse merken daar van hun sterke imago, maar die voorsprong is grotendeels verdwenen. Chinese constructeurs bieden vandaag technologisch concurrerende modellen aan en steeds meer kopers kiezen er bewust voor een binnenlands merk. De aureool rond de hoofden van de Europese premiummerken blinkt er niet meer.

BMW's zijn nog niet duur genoeg

De financiële resultaten tonen hoe groot de impact is. BMW boekte in het voorbije kwartaal nog een nettowinst van 1,2 miljard euro, ongeveer 35 procent minder dan een jaar eerder. Ook de omzet daalde, van 34 naar 31 miljard euro.

Nog opvallender zijn de cijfers van de autodivisie zelf. Daar zakte de operationele winst met 60 procent tot 629 miljoen euro. Daardoor haalde BMW afgelopen jaar zelfs meer inkomsten uit zijn financiële activiteiten, zoals leasing en financiering, dan uit de verkoop van auto’s zelf.