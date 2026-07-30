Kan Nissan dit nog wel overleven? Verkoop blijft kelderen

Door: BV

De moeilijke periode waarin Nissan zich al enkele jaren bevindt, is nog lang niet voorbij. Integendeel - de nieuwste verkoopcijfers tonen aan dat de Japanse constructeur ook in 2026 fors verder achteruitgaat. Wereldwijd leverde het merk tijdens de eerste zes maanden van het jaar opnieuw aanzienlijk minder auto’s af dan een jaar eerder.

Dramatisch dalende trend is niet te stuiten

Wereldwijd verkocht Nissan tussen januari en juni 2026 in totaal 1.506.052 personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. Dat is 6,7 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen nog ruim 1,61 miljoen voertuigen werden afgeleverd.

Daarmee versnelt de neerwaartse trend. Ook in de eerste jaarhelft van 2025 gingen de verkopen al achteruit ten opzichte van 2024. Op langere termijn is de terugval nog opvallender: waar Nissan in 2019 wereldwijd nog meer dan 5,1 miljoen voertuigen verkocht, bleef daar vorig jaar nog ongeveer 3,2 miljoen van over.

Europa lust geen Nissans meer

Vrijwel alle belangrijke markten staan onder druk. In Europa daalde de verkoop in de eerste zes maanden van het jaar met 12,4 procent tegenover dezelfde periode in 2025. Ook China, jarenlang een van de belangrijkste groeimarkten voor Nissan, is nu een zorgenkind met een terugval van 15 procent.

Er is ook een klein lichtpuntje. Op de Japanse thuismarkt steeg de verkoop van de compacte kei-cars met 13 procent. In totaal vonden daarvan bijna 98.000 exemplaren een eigenaar.

Grote uitdaging blijft overeind

De cijfers illustreren hoe moeilijk Nissan het heeft om opnieuw groei te realiseren. De constructeur werkt al geruime tijd aan een ingrijpende herstructurering en vernieuwt zijn modellengamma, maar voorlopig vertaalt zich dat nog niet in betere verkoopresultaten. Die modellen zijn soms inderhaast ontworpen en lijken erg op andere modellen uit de Renault-Nissan-alliantie, waardoor de echte meerwaarde van het merk in onze contreien in vraag gesteld kan worden. De nieuwe Micra is daarvan een goed voorbeeld.