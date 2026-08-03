Speedweek is terug: Europa flitst volop tijdens de drukste vakantieweek. Toeval?

Door: REDACTIE

Wie deze week met de auto rijdt, op vakantie vertrekt of net terugkeert, houdt zijn snelheid maar beter extra goed in de gaten. Tot en met 9 augustus organiseert het Europese politienetwerk Roadpol opnieuw zijn jaarlijkse Speedweek. In tientallen landen, waaronder België, wordt de handhaving stevig opgedreven met mobiele en vaste flitscamera’s en extra politiecontroles.

Volgens de verzamelde politiediensten nemen ongeveer 15.000 agenten deel aan de actie. Samen controleren ze naar verwachting zo’n 3 miljoen voertuigen en worden gemiddeld 150.000 snelheidsovertredingen vastgesteld.

Opvallende timing

De timing van de actie roept vragen op over het veiligheidsaspect van de controles. Speedweek valt immers opnieuw midden in de grootste Europese vakantiewissels, wanneer miljoenen automobilisten honderden of zelfs duizenden kilometers afleggen door landen waar ze de verkeerssituatie vaak niet kennen.

Wie in één rit door België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk of Italië rijdt, krijgt onderweg te maken met voortdurend wisselende snelheidslimieten, trajectcontroles, tijdelijke beperkingen door wegenwerken en lokale verkeersregels. Een onoplettend moment of een gemist verkeersbord volstaat dan sneller om een boete op te lopen dan tijdens het dagelijkse woon-werkverkeer.

Precies in die periode kiezen Europese politiediensten ervoor om de grootste gecoördineerde controleactie van het jaar te organiseren.

Buitenlandse boete? Succes met protesteren

Voor vakantiegangers komt daar nog een bijkomende drempel bij. Wie in het buitenland wordt geflitst, kan uiteraard bezwaar aantekenen als hij meent dat de boete onterecht is. Alleen verloopt die procedure meestal volgens de regels van het betrokken land, vaak in een andere taal en binnen specifieke termijnen. Daardoor is het in de praktijk bijna onmogelijk om een bezwaarprocedure te starten.

Werkt het eigenlijk?

Officieel dienen de controles niet om de kas te spijzen, maar zijn ze vooral bedoeld om bestuurders bewust te maken van de gevaren van een te hoge snelheid. Maar het blijvende effect staat in onderzoek ter discussie. Aan de Universiteit van Passau concludeerden onderzoekers eerder al dat de Speedweek geen blijvend effect had op de verkeersveiligheid. Maar wel op het gegenereerde inkomen. Een massale flitsweek tijdens de drukste vakantieperiode werd daar in vraag gesteld als geschikt veiligheidsinstrument.

Begrijpelijke kritiek

De politiediensten benadrukken dat de campagne uitsluitend de verkeersveiligheid dient. Toch botst de actie elk jaar weer op kritiek. Ze vindt plaats op het moment dat uitzonderlijk veel automobilisten onderweg zijn, vaak op onbekende wegen waar fouten sneller gemaakt worden, terwijl een eventuele buitenlandse boete ook nog eens moeilijker aan te vechten is.

Dat alles voedt het beeld dat Speedweek minstens evenveel draait om het uitschrijven van boetes als om verkeersveiligheid. Wat vast staat: wie deze week vertrekt, let beter extra goed op de verkeersborden.