Hoor je dit geluid in je Tesla? Dan laat je hem beter controleren

Door: BV

Na meer dan 150 klachten over defecten aan de voorophanging, wordt Tesla nu onderzocht voor structurele problemen die tot stuurproblemen kunnen leiden. De Amerikaanse verkeersveiligheidsdienst NHTSA onderzoekt bijna 1,2 miljoen Tesla’s die mogelijks voorzien zijn van een onveilige voorophanging.

Het onderzoek richt zich op de Tesla Model 3 uit de modeljaren 2018 tot 2020 en de Model Y van 2021 tot 2023.

Krakend geluid als enige waarschuwing

Verschillende eigenaars melden een krakend of piepend geluid tijdens het sturen. Dat is met name hoorbaar bij lage snelheden of bij het achteruitrijden. Een andere foutmelding, zoals een controlemelding op het dashboard, is er niet.

Volgens de Amerikaanse vieligheidswaakhond moesten sommige auto’s met het defect weggesleept worden omdat ze niet meer veilig bestuurd konden worden. En het defect kan voorkomen bij auto’s met een relatief lage kilometerstand.

Een eigenaar van een Model Y uit 2021 beschreef hoe de volledige voorophanging aan één zijde het begaf na ongeveer 47.000 kilometer. Ook daar was een krakend geluid de enige voorafgaande waarschuwing.

Eerdere terugroepacties mogelijk onvoldoende

Tesla riep eerder al een beperkt aantal Model 3’s terug voor gelijkaardige problemen aan de voorophanging. Volgens de Amerikaanse onderzoekers lijken de nieuwe meldingen echter een andere oorzaak te hebben en vallen ze buiten die eerdere terugroepacties.

Of er effectief een nieuwe terugroepactie volgt, is nog niet beslist. Dat hangt af van de resultaten van het onderzoek. Mocht blijken dat het om een structureel probleem gaat, dan kan dit uitgroeien tot een van de grootste terugroepacties uit de geschiedenis van Tesla.