Chaos bij Porsche: Elektrische Boxster/Cayman was afgevoerd, maar is terug springlevend

Door: BV

De productplanning van Porsche lijkt op een soap. Eerst zou de volgende generatie Boxster en Cayman volledig elektrisch worden. Daarna doken berichten op dat het project op de helling stond. Vervolgens kwam het nieuws dat benzinemotoren toch zouden terugkeren en zelfs dat de elektrische Boxster en Cayman helemaal geschrapt waren. Ze zouden er immers al lang hebben moeten zijn. Maar nu bevestigt Porsche opnieuw dat de elektrische 718 er wél degelijk komt.

Nieuwe topman zet project voort

Sinds begin dit jaar staat Michael Leiters aan het hoofd van Porsche. Hij volgde Oliver Blume op, onder wiens bewind de constructeur zwaar inzette op elektrische auto’s. Die strategie bleek dramatisch en stortte Porsche in crisis.

In een interview met de Duitse krant Frankfurter Allgemeine maakt Leiters nu duidelijk dat de elektrische Boxster en Cayman niet geschrapt worden. Het is de zoveelste koerswijziging.

Volgens hem is de elektrische 718 “de beste economische oplossing” en zal het bovendien “een fantastische auto” worden. Met z’n uitspraken bevestigt hij tegelijk dat het project ter discussie stond, maar dat het te ver gevorderd is om de kosten van een volledige annulering te dragen.

Toch weer benzinemotoren

Opvallend is dat Porsche intussen ook zijn oorspronkelijke EV-strategie heeft losgelaten. De nieuwe 718-familie zou aanvankelijk uitsluitend elektrisch worden, maar daar kwam het merk eerder al op terug.

Niet alleen de krachtigste uitvoeringen zouden een atmosferische zescilinder behouden, ook lager gepositioneerde versies zouden opnieuw met een verbrandingsmotor worden ontwikkeld. Porsche zou de nieuwe generatie zelfs grondig hebben aangepast om beide aandrijflijnen mogelijk te maken - wat de aanslepende vertraging van de modellijn verklaart.

Dat betekent dat de volgende Boxster en Cayman straks naast elkaar als elektrische én benzineversie in de showroom zullen staan.

Audi heeft niets te willen

In Duitsland wordt gesuggereerd dat Porsche het EV-project ook nodig heeft omdat Audi onderdelen wil gebruiken voor een toekomstige elektrische opvolger van de TT - waarvan de stijlstudie inmiddels al te zien was. Maar Leiters relativeert dat verhaal in een poging om afstand te nemen van het ook in woelig water verkerende Volkswagen. Volgens hem beoordeelt Porsche elk project eerst op zijn eigen commerciële haalbaarheid. Pas daarna wordt gekeken of er binnen de Volkswagen-groep technische samenwerking mogelijk is. Met andere woorden: als Audi kan profiteren dan is dat fijn, maar in Ingolstadt hebben ze geen eisen te stellen.

Taycan blijft en nóg sportiever model mogelijk

De nieuwe topman maakte tegelijk duidelijk dat ook de Taycan voorlopig nergens heen gaat. Wel wil Porsche het aantal uitvoeringen verminderen om de modellijn eenvoudiger te maken. Intussen doet Porsche ook daar wat het eerder zweerde nooit te doen: er worden kunstgrepen ingezet - zoals het gevoel van versnellingen en namaakmotorgeluid - om de elektrisch auto’s spannender te maken.