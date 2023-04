De autoband ontcijferd

Door: BV

Voor de meeste autobestuurders is een autoband bijzaak, tot op het ogenblik dat hij vervangen moet worden. Tegelijk weten veel autoliefhebbers dat banden een cruciale rol spelen in het weggedrag en zelfs het comfort dat de auto etaleert. Hoe dan ook: wanneer de tijd voor nieuw rubber zich aandient, zijn er steevast een paar vragen die komen bovendrijven. Auto55.be spit even uit wat je moet weten over de autoband. Om te beginnen: hij staat vol letters en cijfertjes. Maar welke informatie daarvan is relevant en wat betekent dat dan precies?





Waar vind ik de bandenmaat en wat betekent dat allemaal?

De manier waarop de maat van de band wordt weergegeven is het resultaat van een evolutie doorheen de geschiedenis. En daardoor is die eerder onlogisch. Een bandenmaat omvat de breedte, de hoogte, het type band en de velgdiameter waarop hij past. De breedte wordt weergegeven in millimeter. Het gaat echter niét om de breedte van het loopvlak, maar om de totale breedte van de band. Er wordt met andere woorden gemeten op het breedste punt en niet daar waar de band de weg raakt. Hoe boller de band, hoe minder raakvlak hij naar verhouding zal voorleggen. Hoe breed het contactoppervlak precies is, wordt nergens vermeld.

De hoogte van de band is het tweede cijfer. In dit geval gaat het om een verhouding, in procenten, van de breedte. Het derde cijfer is dan weer de diameter van de velg waarop de band past. Dat cijfers wordt dan weer weergegeven volgens de imperiale schaal: in inches.

Een voorbeeld. Een band met maat 225/65 R17 is dus op z’n breedste punt 225mm breed, heeft een hoogte van 146mm en heeft een binnendiameter van 431mm.

Wat is de betekenis van de R?

De ‘R’ die ook nog voorkomt in de bandenmaat, is eigenlijk een overblijfsel uit het verleden. Die stipuleert dat het hier gaat om een radiaalband. Eigenlijk is elke nieuwe band een radiaalband. Alleen zeer gespecialiseerde banden of specifieke oldtimerbanden zijn uitgezonderd.

Snelheids- en laadindex moet gerespecteerd worden

De bandenwang bevat ook nog een combinatie van cijfers en letters. Die staan voor de snelheids- en laadindex van de band. Dat betekent precies wat je denkt dat het betekent: het is een indicatie van de snelheid die de band aankan en het gewicht dat de band mag dragen. In België is daarbij van belang dat je bij een vervanging minstens moet voldoen aan de index die de autoconstructeur voorschrijft. Een band monteren die een hogere snelheid aankan of meer gewicht kan dragen, mag wel. Je houdt er in zo’n geval wel best rekening mee dat een hogere index een nadelige invloed kan hebben op het comfort.

De DOT-code verklapt wanneer de band is gemaakt

Een cluster van vier cijfers in een cirkel is de DOT-code. Die geeft aan wanneer de band is gemaakt. De eerste twee cijfers staan voor het weeknummer, de laatste twee voor het jaar van productie. Een band waarop bijvoorbeeld 0621 staat, is gefabriceerd half februari van 2021.

Hoe moet je een band monteren?

Heel wat moderne autobanden hebben een geavanceerd profiel (de tekening op de band) dat slechts in één draairichting optimaal werkt. Het is dus van belang dat de band juist wordt gemonteerd. Er zijn twee courante meldingen die in dat verband gebruikt worden. Ofwel geeft de melding ‘outside’ aan welk deel van de band aan de buitenzijde van de velg (en dus de auto) gemonteerd moet worden. Als alternatief zijn er pijltjes die de rotatierichting aangeven. Aan de bovenzijde van de band moeten die naar de voorzijde van de auto wijzen.

Kan je de beoogde bandendruk van de band aflezen

Niet zelden bevat de bandenwang ook informatie over de bandendruk die gebruikt moet worden. Die is echter alleen van toepassing wanneer de autofabrikant geen specifieke bandendruk opgeeft. Die is veelal terug te vinden op een sticker in het bestuurdersportier of in de handleiding van de auto.