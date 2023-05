Exclusief: Auto55.be reed met het ‘yokestuur’ van Toyota

Door: BV

Automerken zijn altijd op zoek naar de trend van de toekomst. Dat extra snufje waar ze een klant mee over de streep kunnen trekken. Altijd al zo geweest. Tegenwoordig is dat snufje steeds vaker iets elektronisch. Alles van een lichteffect tot een scherm of een camera. Omdat nieuwe auto’s steeds meer digitaal zijn, kan er veel meer.

Geen vaste verbinding meer tussen stuur en wielen

Eén voor één worden functies die vroeger door een mechanische verbinding werden verzekerd, overgenomen door een computer. Aan het gaspedaal hangt al lang geen kabel meer. Steeds vaker is dat ook niet met de remmen het geval. En nu is de tijd ook aangebroken dat het stuur wordt losgekoppeld. Motorgigant Toyota ziet daarin een opportuniteit om te realiseren wat concept cars en studiemodellen al decennia lang hebben: een stuur dat er geen is. Auto55.be kon exclusief kennismaken met de elektrische Toyota bZ4X met een yokestuur. Er bestaan alleen een handvol prototypes.

Klein stuur waar je nauwelijks aan moet draaien

“ Parkeren of scherp afdraaien is plots kinderspel ”

Dat het nieuwe stuur veel kleiner is, omdat het eigenlijk een boven- en onderkant mist, is eigenlijk maar bijzaak. Het zorgt natuurlijk wel voor een beter zicht op het instrumentarium (een heikel punt bij de Toyota bZ4X, zie test hier ) en het neemt minder plaats in beslag, maar nog eens - bijzaak. Waar het om gaat is dat je veel minder aan het stuur moet draaien. Een normaal stuur moet om van nok tot nok te draaien bijna twee keer volledig om z’n as. Om van zo scherp mogelijk naar links naar zo scherm mogelijk naar rechts te gaan of omgekeerd. Dit volledig digitaal beheerde stuur draait daarentegen maar 130 graden. Gevolg: je moet nooit overnemen. Een stuurbeweging die bij een normale auto voor een flauwe bocht zorgt, is al voldoende voor een bocht van negentig graden. Dat klinkt alsof de auto heel agressief zal reageren op stuurbewegingen, maar dat is eigenlijk niet waar. Een gesofisticeerd algoritme zorgt ervoor dat de auto rond het centrale punt (wanneer je rechtdoor rijdt) veel minder gevoelig is dan wanneer je scherp wil draaien.

Er zijn in de praktijk natuurlijk wel wat nadelen aan de ‘yoke’ die door Toyota officieel ‘One Motion Grip’ is gedoopt. Omdat er geen fysieke verbinding meer is tussen stuur en wielen, voel je helemaal niks meer. Vooral in uitdagende omstandigheden (bij glad weer bijvoorbeeld) kan dat nadelig zijn. Alhoewel - stuurgevoel is in de autosector al grotendeels verdwenen sinds de popularisering van de elektrische stuurbekrachtiging. Maar dat je eraan moet wennen, is alleszins niet waar. Eigenlijk kan je gewoon instappen en beginnen rijden - zo natuurlijk voelt het aan. Parkeren of scherp afdraaien is plots kinderspel terwijl je eigenlijk ook in sneller genomen bochten je lijn goed kan controleren.

Je moet wennen… achteraf

De problemen komen achteraf. Na enkele ronden met de aangepast bZ4X over een testparcours, reden we immers terug in een exemplaar met conventioneel stuur rond. Om… vervolgens bijna de eerste bocht te missen. Zo herken je toch maar meteen wat een nuttige innovatie teweeg kan brengen. En toch… knaagt er wat. Want je weet natuurlijk meteen dat de autosector het loskoppelen van de sturende wielen wil gebruiken om in het geniep correcties te kunnen uitvoeren, zoals ze dat bijvoorbeeld ook met remmen doen. De authoriteit van de bestuurder wordt steeds meer uitgehold, hoewel hij wel verantwoordelijk blijft. En daarover viel bij Toyota geen duidelijke stelling te rapen. Alleen dit om gerust te stellen: voor de elektromotor die de besturing doet, zit er twee keer een stroomtoevoer in. Voor het geval er één uitvalt.