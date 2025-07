Wereldpremière: Hyundai Ioniq 6 N, de elektrische bom uit Korea

Door: VG

Goodwood. Een naam die klinkt als een klok in de wereld van luxewagens en Britse aristocratie. Het domein, dat al decennia het hoofdkwartier van Rolls-Royce huisvest, ligt in het vredige Engelse Sussex, twee uur ten zuiden van Londen. Een weelderig stukje groen waar de stilte elk jaar twee keer wordt verstoord door een hoogmis voor autoliefhebbers: het Goodwood Festival of Speed en het Goodwood Revival.

Het was in 1993 dat Charles Gordon-Lennox, de 11de hertog van Richmond – beter bekend als Lord March – het Goodwood Revival uit de grond stampte. Een welgestelde Engelsman, verzamelaar en liefhebber van alles wat benzine drinkt. Kort daarna volgde het Festival of Speed. Een vierdaags evenement dat tegenwoordig gemiddeld 150.000 bezoekers per dag aantrekt. In totaal dus zo’n 600.000 gepassioneerde liefhebbers. Alles komt er samen: oldtimers, youngtimers, moderne wagens, racewagens allerhande (F1, Nascar, Rally, Rally Raid, Endurance…), en zeldzame collectiestukken waarvan de waarde soms tientallen miljoenen euro’s bedraagt. Denk bijvoorbeeld aan de Mercedes-Benz W196R uit 1954 van Fangio, die in 2013 op de Goodwood-veiling verkocht werd voor bijna 30 miljoen dollar.

Maar zelfs wie vooral droomt van oldtimers, kan niet om de toekomst heen. Ook elektrische wagens krijgen er steeds meer aandacht. Logisch, want geen ander segment zorgde de laatste tien jaar voor zoveel controverse. En daar komt Hyundai op het toneel.

Zoals de Ioniq 5 N er twee jaar geleden haar opwachting maakte, is het nu de beurt aan een andere elektrische bom uit Zuid-Korea: de Hyundai Ioniq 6 N. Het Goodwood Festival of Speed is stilaan uitgegroeid tot een waardig alternatief voor de internationale autosalons, die steeds meer terrein verliezen. Goodwood koppelt passie aan marketing en spektakel, met live demonstraties en bekende koppen. Het straalt een modern imago uit waar merken graag hun naam aan verbinden. Een aspect dat klassieke salons amper nog kunnen bieden.

En dus staan er in Goodwood vandaag ook stille auto’s. Sommige zijn zelfs in staat om de achterbanden in rook op te laten gaan, zoals deze Ioniq 6 N. Andere – denk aan de McMurtry Speirling – breken gewoon alle records. Die laatste deed dat in 2022, met een tijd van amper 39,08 seconden.

Supercar-prestaties

Terug naar de Ioniq 6 N. Over haar uiterlijk valt te discussiëren, maar haar cijfers zetten iedereen op scherp. Dit zijn prestaties die je normaal in exotische supercars vindt. Het model levert een gecombineerd vermogen van 650 pk (610 pk plus 40 pk extra dankzij N Grin Boost) en 770 Nm koppel. De sprint naar 100 km/u lukt in 3,2 seconden (tegenover 5,1 seconden voor de snelste gewone vierwielaangedreven Ioniq 6). De topsnelheid bedraagt 257 km/u. Toch wil Hyundai benadrukken dat de auto ook dagelijks inzetbaar blijft. Voor een EV is dat trouwens niet zo’n grote uitdaging.

Esthetische aanpassingen

Zoals gezegd, heeft de Ioniq 6 niet iedereen overtuigd met haar looks. Maar in de basis verandert er weinig aan de lijnen. Enkel de neus krijgt een update. De vroegere koplampen – nogal generiek qua vorm – verdwijnen. De nieuwe verlichting zit verstopt in de voorbumper. Een smalle LED-handtekening accentueert het front en doet vermoeden dat dit de hoofdverlichting is, wat niet zo is.

Om het sportieve karakter te benadrukken, kreeg de Ioniq 6 N een agressievere voorbumper, met luchtinlaten die de voorzijde tegen het asfalt drukken en de remmen koelen. Achteraan prijkt een forse spoiler, terwijl de achterbumper zwart werd gelakt. Langs de onderzijde loopt een rode strip die de boel wat opsmukt. Er is nu ook een ‘N Performance Parts’-catalogus met onder meer een nog grotere ‘swan neck’-achtervleugel, die duidelijk doet denken aan de Porsche GT3 RS. Nieuwe lakkleuren, zoals het exclusieve Performance Blue Pearl, vervolledigen het plaatje. Ook de velgen zijn bijzonder: gesmede 20-duims exemplaren, voorzien van speciaal ontwikkelde Pirelli P Zero 5-banden.

Fun gegarandeerd

Hyundai-CEO José Muñoz belooft niet alleen meer efficiëntie op circuit, maar ook daarbuiten. Het onderstel en de wielophanging zijn volledig hertekend. Het N e-shift-systeem (voor virtuele schakelmomenten) werd verder verfijnd. De virtuele sound generator klinkt nog overtuigender – al moet je dat wel willen – en een nieuwe elektronisch geregelde demping biedt verschillende gradaties van stijfheid. Voor wie het graag wat wilder ziet, is er de N launch control, N drift mode, de N Grin Boost (die 10 seconden 40 pk extra geeft) en N Torque Distribution. Allemaal functies die we ook al kenden van de Ioniq 5 N.

De batterij is 84 kWh groot en kan aan een 350 kW-lader, al laadt ze maximaal aan 268 kW. Theoretisch verloopt het laden van 10 tot 80% in 18 minuten. Gewicht, prijs en actieradius blijven voorlopig onbekend. We kunnen echter afgaan op de cijfers van de Ioniq 5 N, die met dezelfde batterij 448 km (WLTP) haalt. Rekening houdend met het lagere luchtweerstandscoëfficiënt van de Ioniq 6 mag je dus op net een beetje extra rekenen. Meer details volgen bij de commerciële lancering, gepland voor het laatste kwartaal van dit jaar.