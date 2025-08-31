Reportage: een week lang aan 300km/u - zo verpulverde Mercedes AMG 25 EV records

Door: BV

In 1872 publiceerde Jules Verne De reis om de wereld in 80 dagen. Precies 153 jaar later doet Mercedes-AMG dat inmiddels tien keer sneller. Niet met stoomtreinen of luchtballonnen, maar met een elektrische sportwagen. De CONCEPT AMG GT XX reed afgelopen week op het hogesnelheidscircuit van Nardò in Zuid-Italië. 40.075 kilometer – de omtrek van de aarde bij de evenaar – in 7 dagen, 13 uur, 24 minuten en 0,7 seconden. Daarmee verpulverde de conceptcar zowat elk uithoudingsrecord dat er voor een elektrische auto bestond.

Nardò: de perfecte arena

De locatie was even legendarisch als de prestatie. Het Nardò Technical Center, ooit eigendom van Fiat en vandaag beheerd door Porsche Engineering, is een cirkelvormig hogesnelheidscircuit met een diameter van vier kilometer en een lengte van 12,5 kilometer. De baan ligt in de hiel van de Italiaanse laars, nabij Lecce. Dankzij de sterk gebankte buitenste ring kunnen auto’s er bij 240 km/h praktisch stuurloos rechtdoor rijden. Voor de GT XX, die acht dagen lang aan 300km/u reed, was dat ideaal terrein.

Tijdens de marathon verbrak de Mercedes-AMG niet minder dan 25 records, waaronder het cruciale 24-uursrecord voor elektrische auto’s. Waar XPeng en Xiaomi recent nog 3.945 tot 3.961 kilometer haalden, legde de GT XX in één etmaal 5.479 kilometer af – 1.500 kilometer méér. Goed voor een voorsprong van 38 procent.

Technologie op de proef gesteld

Het record was vooral een uithoudingsproef voor AMG’s nieuwe high-performance platform AMG.EA, dat volgend jaar in productie gaat. Centraal staan axiale fluxmotoren – drie keer zo krachtig en compact als conventionele elektromotoren – en een vloeistofgekoelde accu met cilindrische NCMA-cellen. Samen leverden ze meer dan 1.000 kW (1.360 pk) continuvermogen, dag na dag, zonder thermische inzinkingen.

Bijzonder was ook de laadaanpak. Mercedes-AMG claimt een gemiddeld laadvermogen van 850 kW. Dat is veel meer dan de huidige publieke infrastructuur aankan. In de praktijk betekende dat laadsessies van slechts enkele minuten. Om zelfs seconden te besparen optimaliseerde het team de koppeling tussen auto en laadpaal. Hoe groot de batterij was, of hoe vaak er exact werd geladen, wil Mercedes niet zeggen. Dat is meteen de grootste blinde vlek van dit record.

Meer dan een auto: een leger aan mensen

Wie denkt dat dit een zuiver technologische krachttoer was, vergist zich. Achter de schermen stond een leger van specialisten: 135 mensen permanent ter plaatse in Nardò en 33 ingenieurs in Affalterbach die de data op afstand volgden. Mercedes moest een nieuwe kabel trekken om het hoge laadvermogen mogelijk te maken en zelfs tijdelijke bureaus en controlekamers bouwen.

Het team van ingenieurs berekende voortdurend de optimale balans tussen snelheid, laadduur en bandenslijtage. En dat was nodig: in totaal gingen er 23 bandensets doorheen. Eén keer werd de poging stilgelegd door onweer – ook de klok stopte toen. Volgens sommigen maakt dat het record minder valabel, maar automerken houden zich voor dit soort van prestaties niet noodzakelijk aan eenzelfde set regels. Ze doen aan zelfcertificatie.

Relevantie en vraagtekens

Imposant, maar wat betekent dit voor de klant? Niemand gaat 40.000 kilometer rijden aan 300 km/h met een leger van pakweg 170 mensen achter zich. De recordrit bewijst dat AMG’s aandrijflijn thermisch stabiel is, dat ultrasnel laden mogelijk is en dat de technologie betrouwbaar blijft onder extreme belasting. Maar de realiteit is dat Europese laadstations vandaag amper 400 kW aankunnen. Bovendien blijft Mercedes schimmig over cruciale cijfers zoals batterijcapaciteit en het exacte laadritme.

Vergelijkbare EV-records, zoals het Guinness-record van Lucid Air (1.205 km op één lading) of het Polestar 3-SUV-record (935 km), tonen hoe uiteenlopend de interpretaties zijn van “uithoudingsvermogen”. Mercedes kiest voor brute kracht en langeafstandssnelheid.

Naar de straat: AMG’s vuurdoop

Toch is de boodschap helder: de GT XX is een blik vooruit op AMG’s eerste elektrische sportwagen in serieproductie, die volgend jaar komt. Voor AMG is dat meer dan een nieuw model – het is een strategische gok. Tot nu toe hebben elektrische sportwagens moeite om het klassieke sportwagenpubliek te overtuigen. Geluid, emotie en “mechanische ziel” worden gemist, en bij veel liefhebbers botst het idee van een stille EV met hun verwachtingspatroon. Deze AMG toont hoe automerken dat zullen (proberen) compenseren. Het gaat om prestaties onder extreme belasting. Of dat genoeg zal zijn om sceptici over de streep te trekken, blijft de vraag.