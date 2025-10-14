Reportage: dit was de Zoute Grand Prix Car Week

Door: REDACTIE

Knokke is sinds jaar en dag een beetje een aparte dwarsligger, met dank aan de familie Lippens. Het Zoute is daar het uithangbord van, de Zoute Grand Prix de wervelende herfsttopper. Nadat de gebroeders Bourgoo zich de voorbije jaren financieel wat vergaloppeerd hadden, zag Marc Coucke een opportuniteit in wat echt wel een evenement op niveau was geworden, tastte toe en verlengde de naam.

Een hele halve week

De nieuwe naam, Zoute Grand Prix Car Week, verbergt een lichte overdrijving - de week begon pas op woensdag. Maar het recept was duidelijk : voor elk wat wils. Van de iconische sportwagens uit de periode tussen 1976 en 2005 tot de echte oudjes van weleer en zelfs de allerkleinsten met de Kids Concours by bburago. Die iconische vloot vonden we een prima idee van de nieuwe CEO, maar misschien kwam ze te vroeg in de week waardoor velen de stoet van Ferraris, Porsches, Aston Martins op woensdag moesten missen. Al konden we ons hartje ook wel opwarmen aan meer doordeweekse bolides als de DeTomaso Pantera, of zelfs de aanwezigheid van die oergezellige Volvo P1800.

Dit is de beste dag

Voor wie er niet was en plannen heeft voor volgend jaar alvast een Gouden Tip : de vrijdag is de béste dag. Er is nog relatief weinig volk, er is de start van de tweedaagse rally, de Zoute Gallery is al toegankelijk, de rits van zeer ouwe vehikels passeert er, de auto's voor de veiling van Broad Arrow worden al tentoongesteld én 's avonds glijden ongevraagd zo'n 150 Ferrari's voorbij.

In de Gallery gingen langs bij bij Capricorn dat een wereldpremière voorstelde, een tweezitter van nauwelijks 1200 kg, voortgestuwd door een 5,2 liter V8-Ford super charged motor die liefst 900 pk levert en 1000 Newtonmeter. De naam van het Duitse bedrijf mag dan niet bekend in de oren klinken, het bestaat al meer dan 100 jaar, buigt zich over composietmaterialen, maar ook over krukassen, een actieve rear wing voor de Porsche GT3 RS, componenten voor Bugatti en de achterstructuur van de Porsche LMP1 die in Le Mans won. Maar ook in de luchtvaart en in de medische sector. Met ouderwetse Gründlichkeit nog wel.

Arndt Hartelt is technisch directeur van capricorn Composite en een meeting met de eigenaar van het bedrijf én de zoon van Zagato leidde als vanzelf naar de idee van een échte, eigen auto. "We wilden een échte auto, zonder rij-assistentie, behalve de verplichte ABS, en slechts vijf versnellingen zodat je bij het schakelen 700 toeren verschil voelt in de plaats van het pietluttige verschil bij acht of tien versnellingen. Er worden negentien stuks van voorzien omdat het cijfer '19' vaak opdook tijdens de geschiedenis en de carrozzeria in 1919 werd opgericht." De prijs bedraagt drie miljoen euro en tussen de lijnen meenden we te ontdekken dat er in Knokke al eentje werd verkocht.

Hermès sjaaltjes of tassen van Chanel

Omdat Knokke nu eenmaal Knokke is, en dan bedoelen niet enkel de roestkleurige broeken en paarse truien, de breedsprakerigheid van sommige Franstalige gasten, de Hermès sjaaltjes of de tassen van Chanel. Maar veeleer het uitzonderlijke dat op die dagen bijna alledaags is. Waar de Aston Martin Valkyrie van ex-F1 rijder Daniel Ricciardo zomaar te koop stond bij Broad Arrow, en er zowaar een bod haalde van 2,8 miljoen euro. Niet alleen de aanwezigheid van deze bolide verraste, ook de aanwezigheid van een tweede veilinghuis dat uiteindelijk een omzet van meer dan 25 miljoen euro haalde.

Ze konden er bij Bonhams, de traditionele partner van de Zoute Grand Prix, niet mee lachen. Ook al stond daar ook flink wat fraais op een gulle bieder te wachten. Van een Maserati MC 12 Stradale over een Ferrari F40 tot zelfs een heuse LaFerrari.

Op zondagavond bleek alvast dat de bieders niet op duizend euro hadden gekeken : door beide veilinghuizen samen werd voor 41 miljoen euro aan auto's verkocht. Dat zijn dan nog voorlopige cijfers omdat een bieder die niet het vereiste minimum heeft gehaald vaak achteraf door de verkoper wordt gecontacteerd om toch tot een overeenkomst te komen. Bij Bonhams werd voor een Ferrari F40 uit 1991 zo'n 2.645 miljoen euro verkocht. Bij Broad Arrow wisselde de duurste vierwieler, een Ferrari 275 GTB, voor 3.015.625 euro van eigenaar.

Concours d'Elégance was terug

En toch werd ons oog vooral gestreeld door de terugkeer van de Concours d'Elégance - omwille van de liefde van de verzamelaars voor hun voertuigen en omdat elegantie nu eenmaal geen concurrentie kent - zoals vrouwen wel weten. Verrassend waren de verschillen in modellen onderling. Voor de glunderende bezoeker is het dan ook moeilijk om te kiezen - zeker rekening houdend met de grote leeftijdsverschillen. De jury moesten uiteindelijk wel de knoop doorhakken en die verkozen een Ferrari 375 Plus Spider uit 1954 van Pininfarina tot Best of Show.

Maar het beste idee kwam dan weer van de Chinezen, die profiteerden van de gelegenheid om in het hotel Brittannia een handvol journalisten uit te nodigen en er het merk Zeekr voor te stellen dat pas met verkopen is begonnen in ons land. We waren onder de indruk van de drie modellen, hun technologie, hun laadsnelheid, hun comfort en hun autonomie op elektriciteit. Maar eerlijk is eerlijk : geef ons toch maar de geur van olie en benzine, het geroffel van een achtcilinder en de reuk van sleets leer. Zeker tijdens een lang herfst weekend aan zee waar snobs zich onder het gewone volk mengen, verenigd in een onverklaarbare liefde voor wat hard gaat en rook spuwt. Heerlijk toch ?

Tekst: Pierre Darge