Opel Rekord P2 is 50

Eén auto, vier varianten. In het begin van de jaren 60 was geen enkel model in de midden-klasse zo divers als de Opel Rekord P2 die in 1960 op de markt verscheen. Behalve als twee- en vierdeurs berline bood Opel ook een Caravan (break) en bestelwagenversie aan, en vanaf 1961 voor het eerst ook een coupé-koetswerk. Met "luxe-opties" voor de berline en de coupé, aangedreven door een 1.7-liter S-motor van 44 kW/60 pk, mikte Opel op een nieuwe doelgroep van klanten die belang hechtten aan comfort en sportieve eigenschappen in dit autosegment. Het verkoop¬succes gaf het merk gelijk: met een productie van 786.411 stuks (waaronder 32.026 bestelwagens) tussen 1960 en 1963 werd de Opel Rekord P2 de meest verkochte auto in de middenklasse.

Ongeveer 200 journalisten van kranten, vakbladen, radio, televisie en wekelijkse nieuws-bulletins waren in augustus 1960 aanwezig op de première van de nieuwe Opel Rekord in de stadszaal van Rüsselsheim. Vergeleken met zijn populaire voorganger, de Olympia Rekord P1, die van 1957 tot half 1960 werd gebouwd, had de nieuwe Rekord P2 een modieuze trapeziumvorm en had zijn koetswerk ook meer ingetogen lijnen (de benaming ‘P' stond voor het belangrijkste kenmerk van de beide modellen, de panoramische voorruit).

Behalve de twee- en vierdeurs P2 berline was er nu ook veelzijdige Caravan-uitvoering met een neerklapbare achterbankDe P2 snelle bestelwagen was gebaseerd op de Caravan, met achteraan een gesloten koetswerk in plaats van zijruiten. De Rekord P2 had standaard een manuele versnellingsbak met drie versnellingen en de versnellingshendel aan de stuurkolom. Een vierbak, verkrijgbaar vanaf het voorjaar van 1962, en een semi-automatische "Olymat" versnellingsbak waren opties. De standaard¬motor was een viercilinder "korteslagmotor" van 1,5 liter met een vermogen van 38 kW/ 50 pk. De sterkere 1.7-literversie van 40 kW/55 pk was verkrijgbaar voor 75 Duitse mark extra.

Op de IAA in 1961 stelde Opel ook een coupé voor. Met de 1.7-liter S-motor van 44 kW/60 haalde de Rekord P2 Coupé een topsnelheid van 140 km/u. In totaal kochten 33.816 klanten het model. Coupéversies van de Kadett en latere Rekords en Commodores zouden vaste waarden worden in de modellenreeksen van Opel.

In juni 1962 werd een topmodel van de P2 reeks uitgebracht. Net als bij de Opel Kapitän, op dat ogenblik het bestverkochte zescilindermodel in Duitsland. Hij was standaard uitgerust met de viercilindermotor uit de coupé, verwarming, afzonderlijke zetels die neerklapbaar waren, sierdoppen, een verchroomde eindpijp en nog veel meer. De prijs van deze "luxe en prestaties van topklasse" bedroeg 7935 Duitse mark, terwijl een standaard vierdeurs P2 berline een prijskaartje van 6960 Duitse mark had.

Met de komst van de Rekord P2 werd Opel een populair merk bij het autokopend publiek. In de middenklasse was de Rekord de eerste keuze, en in de inschrijvingslijsten stond hij lange tijd op de tweede plaats. Toen de P2 reeks in de herfst van 1963 werd vervangen door de nieuwe Opel Rekord A, waren 786.411 stuks verkocht.