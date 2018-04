Lotus Omega was de snelste berline ter wereld (1990-1992)

Door: AUTO55

Meestal heeft men de mond vol van de BMW M5, maar wat Opel bijna drie decennia geleden boven de doopvond hield verbaasde vriend en vijand. De snelste Omega ooit werd uitgebracht onder een Lotus-badge, en daar was een goede reden voor. Het geroemde bedrijf werd in 1986 door de Duitsers opgekocht en kreeg van de nieuwe bazen de opdracht om 1.100 super-Omega's te maken. De productie ging in het Engelse Hethel van start onder codenaam ‘Lotus type 104'.

Indrukwekkend vermogen

De Britten zorgden onder meer voor een aangepaste ophanging, grotere remmen, een manuele zesbak uit de Corvette ZR-1 en een herwerkte GM-krachtbron. Het Opel-embleem werden bijgestaan door het bekende groen-gele logo en de achterwielaangedreven ‘family sedan' was in zijn nieuwe vorm slechts beschikbaar in één enkele lakkleur: Imperial Green (héél donker groen). De oorspronkelijke 3,0l benzinekrachtbron - die uit de GSI-stal werd gevist - werd opgeboord tot ruim 3,6l en daarbovenop nog eens verwend met twee Garrett T25 turbochargers en een knoert van een intercooler. Het resulteerde in een indrukwekkende 377pk en 568Nm, cijfers die de bijna zwarte mastodont deden toppen aan 283km/u.

“ Hij ging dan ook door het leven als de snelste berline ter wereld ”

Men claimde dat het blok zelfs tot 310 km/u kon gaan, maar een begrenzer hield de naald mooi beneden de magische 300-grens. Hij was in ieder geval snel. Heel snel. Een sprintje naar 100km/u nam net geen 5,3 seconden in beslag, wat hem meteen inlijfde in de club der supercars. De acceleratie was zo hevig en intens (0-160km/u in 11,5 sec!) dat het model in het Britse parlement vragen deed rijzen over de legaliteit ervan. Hij ging dan ook door het leven als de snelste berline ter wereld en raakte zelfs in trek binnen de popcultuur.

Maar te duur...

Vanwege de recessie en het buitensporige prijskaartje van omgerekend € 76.250 werden er slechts 950 exemplaren aan de man gebracht. Daarvan gingen er 320 als Carlton door het leven, met het stuur aan de rechterkant. BMW kon pas vanaf 1998 deftig weerwerk bieden met de M5 E39, die voortaan zo'n 400pk zou leveren. Voor de liefhebbers: Kijk goed rond voor je een Lotus Omega koopt, er zijn veel ‘neppers' in omloop (meestal in de vorm van een Omega 3000).