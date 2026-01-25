Hoekig, luxueus en onderschat: het verhaal van de originele Aston Martin DBS (1967)

Door: BV

Aston Martin lanceerde de DBS in 1967, met een voor het bedrijf wat atypische hoekige vormgeving die evenwel typerend is voor het autodesign van die periode. Het model was eigenlijk ontworpen als een opvolger voor de iconische DB6, maar door de grote aanhoudende vraag naar die laatste, bleven beide modellen nog drie jaar naast elkaar in de catalogus. De DBS was de laatste Aston die tot stand kwam onder het toeziend oog van oprichter David Brown.

Hoekige jaren zestig: design dat anders durfde te zijn

De DBS was ontworpen om groter en luxueuzer te zijn dan z'n voorganger en beschikte daarom ook over vier zitplaatsen die, volgens de normen van die tijd, allemaal bruikbaar waren. Ondanks z'n sterk geëvolueerde vormgeving, bleven enkele typische Aston Martin-kenmerken wel behouden. Noteer onder meer de luchthapper bovenop de motorkap, de zijdelingse luchtdoorstroomopeningen en de wielen met centrale sluiting.

Minder vermogen, meer karakter



In eerste instantie werd de DBS aangeboden met dezelfde vierliter zes-in-lijn als z'n voorganger. Die motor ontwikkelde 283pk en 390Nm trekkracht. Je kon destijds echter zonder meerprijs opteren om de Italiaanse Weber-carburators te laten vervangen door exemplaren van SU (in een pakket dat ‘Vantage Spec' heette). Daardoor steeg de vermogensopbrengst tot 325pk. In 1969 introduceerden de Britten de DBS V8, voorzien van een 5,3l grote V8, die stukken duurder was dan de zes-in-lijn, maar ter compensatie ook wat unieke uitrusting en badges kon voorleggen. Dat model was in staat om naar 100km/u te accelereren in 5,9 seconden en haalde een topsnelheid van net iets meer dan 250km/u. De exacte vermogensopbrengst was onduidelijk maar wordt geschat op zo'n 315pk. Minder dan de zespitter, die ook nog eens 113kg minder woog, maar dat werd met extra trekkracht gecompenseerd.

Zowel de zes- als de achtcilinder bleven tot 1972 in productie. Van die eerste waren dan 787 eenheden geproduceerd, van de tweede nog eens 402 stuks.



Geen gadgets wel héél James Bond

Net als vorige modellen van Aston Martin, viel ook dit exemplaar in de handen van James Bond, al waren z'n rollen niet voldoende groot om ook een plaats te krijgen in ons dossier over legendarische autofilms. Het model is te zien in "On Her Majesty's Secret Service" uit 1969, maar blijft er verstoken van de gebruikelijke gadgets. In de daarop volgende Bond "Diamonds are Forever" verschijnt het model slechts een ogenblik in de achtergrond. In de Britse TV-reeks "The Persuaders" komt het model (eigenlijk een als V8 uitgedoste zescilinder) bijna elke afleveringen prominent in beeld. De auto wordt er bestuurd door Roger Moore, in de rol van Lord Brett Sinclair.