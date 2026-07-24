De geboorte van de Dodge Viper: Amerika’s moderne Cobra

Door: BV

Geen dak, geen zijruiten en geen aandacht voor comfort. De eerste Dodge Viper was een bewuste terugkeer naar de rauwe Amerikaanse sportwagen. Dit is het verhaal van het kleine Chrysler-team dat een wild idee omvormde tot een moderne legende.

Amerika verlangde opnieuw naar spektakel

Na twee oliecrisissen en een economische terugval was de Amerikaanse automarkt eind jaren tachtig opnieuw klaar voor een rasechte muscle car. De grote namen uit het verleden waren hun scherpe kantjes grotendeels kwijtgeraakt. Ford had de Mustang tot een brave burgerauto herleid, terwijl de derde generatie Chevrolet Camaro zelfs met een viercilindermotor werd aangeboden. Alleen de Corvette wist zich overeind te houden.

Het was een tijd waarin auto’s verstandiger en efficiënter moesten worden. Precies daardoor ontstond opnieuw ruimte voor iets totaal anders: een machine die helemaal niet ‘redelijk’ wilde zijn.

Het idee van Bob Lutz

Chrysler-topman Bob Lutz was een van de eersten die dat gat in de markt opmerkte. Het verhaal wil dat hij in 1985 met zijn MKIV Autokraft Cobra over de openbare weg reed en bedacht dat een moderne, van alle overbodige zaken ontdane machomachine niet zou misstaan aan de top van het Dodge-gamma.

Het uitgangspunt was even eenvoudig als radicaal: geen dak, geen zijruiten, geen deurhendels en geen klimaatregeling. Alleen een krachtige motor, een opvallende carrosserie en de bestuurder.

Samen met Tom Gale van Chryslers Advanced Design Studio onderzocht Lutz of een moderne interpretatie van de legendarische AC Cobra binnen het merk zou passen.

Van kleimodel naar publiekslieveling

In 1989 presenteerde Gale een eerste kleimodel. Nog datzelfde jaar verscheen de conceptauto op de North American International Auto Show in Detroit.

De exotische lijnen vielen onmiddellijk in de smaak bij de Yanks. Het enthousiasme rond de conceptauto was groot genoeg om hoofdingenieur Roy Sjoberg groen licht te laten geven voor de ontwikkeling van een productiemodel.

In maart 1989 gingen 85 technici onder leiding van Sjoberg aan de slag. De groep kreeg een naam die perfect bij het project paste: Team Viper.

Eerst een V8, daarna de enorme V10

Al snel verscheen een eerste testversie, uitgerust met een V8. Voor de uiteindelijke productieauto koos Dodge echter voor iets veel indrukwekkenders: een V10 met een cilinderinhoud van maar liefst 8 liter.

De basis van het motorblok kwam van de vrachtwagenafdeling. Vervolgens werd de krachtbron grondig onder handen genomen door Lamborghini, dat op dat moment in Amerikaanse handen was.

Die enorme motor paste precies bij het karakter van de Viper. Dit moest geen verfijnde sportwagen worden die zijn prestaties discreet afleverde. De auto mocht groot, luid en intimiderend zijn. Onbeschaafd, zeg maar.

De zegen van Lee Iacocca

Chrysler-voorman Lee Iacocca gaf in mei 1990 zijn goedkeuring aan het project. Een jaar later werd een preproductiemodel toevertrouwd aan autosportlegende Carroll Shelby.

Shelby zette de Viper in als pacecar tijdens de Indianapolis 500. Aanvankelijk zou die rol naar de Dodge Stealth gaan, maar die auto was in werkelijkheid een vermomde Mitsubishi 3000GT. Zowel fans als vakbonden hadden daar moeite mee.

De bijna afgewerkte Viper werd daarom op het laatste moment naar voren geschoven. Voor een auto die nadrukkelijk als Amerikaans spierballensymbool was bedacht, kon er nauwelijks een passender podium bestaan.

Prestaties zonder omwegen

Voor de officiële onthulling bleef het wachten tot de North American International Auto Show van 1992. Daar werd de Viper met open armen ontvangen.

De spectaculaire vormgeving en de motor met 400 pk en 630 Nm spraken onmiddellijk tot de verbeelding. Ook de prestaties maakten duidelijk dat de Viper meer was dan een opvallend ontwerp.

De sprint van 0 naar 100 km/u duurde 4,6 seconden. De topsnelheid bedroeg 264 km/u. Dat zijn cijfers waarmee de oorspronkelijke Viper nog altijd indruk kan maken.

Toch lag de aantrekkingskracht van de auto niet alleen in zijn snelheid. De Viper stond voor een soort automobiliteit die toen al zeldzaam begon te worden: direct, fysiek en zonder veel bescherming tegen de gevolgen van de eigen overmoed.

Van open roadster naar GTS

Na drie jaar kreeg de Viper een bescheiden vermogensupdate. Tegelijk werd het gamma uitgebreid met de gesloten GTS, die 450 pk leverde.

De oorspronkelijke generatie hield het uiteindelijk vol tot 2002. Daarna zou de Viper verder evolueren en deel gaan uitmaken van de SRT-familie.

Maar het basisidee bleef herkenbaar. De Viper was ontstaan als een moderne vertaling van de AC Cobra: een krachtige motor in een opvallende auto, met zo weinig mogelijk afleiding ertussen.

Daarmee was de Viper niet alleen het antwoord op een tijdelijk gat in de markt. Hij werd ook een herinnering aan wat er kan gebeuren wanneer een autofabrikant voor één keer niet vraagt wat verstandig is, maar wat mensen opnieuw van auto’s kan doen dromen.