Audi RS2 Avant (1994-1996)

Door: BV

RS staat voor RennSport, wat uiteraard tot de verbeelding spreekt. De lettercombinatie werd door Audi voor het eerst op een personenauto aangebracht in maart 1994, toen de RS2 Avant in productie ging. Deze sportieve break, die binnenshuis P1 werd genoemd, kwam er na een innige samenwerking tussen Audi AG en Porsche. Als een afgeleide van de Audi 80, maar wel door Porsche in elkaar gezet.

Uiteindelijk hebben ongeveer 2.891 exemplaren het levenslicht gezien. Een pak meer dus dan de vooropgestelde oplage van 2.200 stuks. Tot dat aantal rekenen we ook 180 rechtsgestuurde RS2's die naar Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland en uiteraard naar het Verenigd Koninkijk werden uitgevoerd. De rest bleef voorbehouden aan de Europese markten. Van de band rollen deden ze in Porsche's Rosse-Bau fabriek in Zuffenhausen, dewelke vrij kwam te staan nadat de productie van de door Porsche en onder contract gebouwde Mercedes 500E werd stopgezet. Ook de vierwielaangedreven 959 - het "labo-op-wielen" - werd er gemaakt.

Porsche-genen

Porsche nam bij de bouw niet enkel het Audi-motorblok onder handen; het voorzag ook een eigen ophangings- en remsysteem, inclusief bijters van Brembo. Vooraan werden ofwel geventileerde remschijven van 304mm bij 32mm gemonteerd, of optioneel nog grotere exemplaren, en achteraan zaten schijven van 299 bij 24mm. Het antiblokkeersysteem van Bosch bleef wel gewoon op post.

Uit de Porsche-rekken werden vervolgens nog zaken als 17-duims Cup-wielen en onder meer de zijspiegels van een 964 Turbo verzameld. De verwijzing naar het Duitse sportwagenmerk was zelfs te vinden in de RS-logo's die voor- en achteraan op het koetswerk prijkten. Aan uiterlijk vertoon ontbrak de RS2 dan ook in geen geval. Hij hing bovendien 4cm lager bij de grond dan zijn donor en was geschoeid met breed sportrubber van Dunlop, maatje 245/40 R17. In veel gevallen werd ook voor het typische Nogaroblauw gekozen. En aan de binnenkant pakte Audi uit met onder andere Recaro-sportzetels en werd de klant de keuze gelaten uit inlegstukken in koolstofvezel of hout.

Vijfcilinder

Onder de motorkap van de RS2 lag een 20-kleppige, 2.2-liter vijfcilinder van Audi, door Porsche gezegend met een grotere turbo en een interkoeler voor intensief gebruik. Maar ook met andere injectoren, een betere in- en uitlaatlijn, een verse nokkenas en een nieuw motormanagementsysteem (ECU) van Bosch. De aanpassingen resulteerden in een totaalvermogen van maar liefst 315pk bij 6.500tr/min en 410Nm koppel bij 3.000 toeren; een ophoping van krachten die door een handgeschakelde zesbak en via de 'quattro' permanente vierwielaandrijving over beide assen werden verdeeld.

Het spurtje tot 100km/u kon de bijna 1,6 ton wegende RS2 in amper 4,8 seconden afhaspelen en toppen deed hij bij 262km/u. Maar hij was vooral ook de eerste meters razendsnel uit de voeten. Zo bleek uit een test dat de Überbreak slechts anderhalve seconde nodig had om de teller ei zo na op 50km/u te krijgen. Daarmee deed hij zelfs beter dan de McLaren F1, die toen bekend stond als de snelste productiewagen ter wereld. De RS2 Avant werd in 1999 overigens opgevolgd door de RS4, maar voor de testosteronkuur werd niet langer op Porsche beroep gedaan. Het waren immers de Engelsen van Cosworth die dat model in hogere sferen brachten.