Skoda 1000 MB is vijftig

Door: BV

Eind maart 1964 verving de 1000 MB de Skoda Octavia. Die destijds erg innovatieve gezinswagen met motor achterin, viert nu dus z’n vijftigste verjaardag. Reden genoeg voor Skoda om het model even onder de aandacht te brengen.

Toptechnologie voor de sixties

Skoda werkte in de jaren zestig achter het ijzeren gordijn, maar dat weerhield de autobouwer er niet van op zoek te gaan naar degelijke, hoogtechnologische oplossingen. Zo beschikte de 1000 (een afronding van de cilinderinhoud van 988cc) MB (voor Mlada Boleslav, waar het merk z’n hoofdzetel heeft) over een aluminium motorblok (één van de eerste Europese merken dat ermee uitpakte), een zelfdragend koetswerk en een volledig onafhankelijke ophanging rondom. Dat laatste kan je tegenwoordig zelfs niet meer krijgen op een nieuwe Skoda Octavia (terwijl dat bij de vorige generatie bijvoorbeeld nog wel het geval was)! In de feestvreugde claimt Skoda dat dit z’n eerste auto met een geheel onafhankelijk ophangingssyteem was, maar dat is niet helemaal correct. Bij de luxueuze mobielen die het merk produceerde voor WO II zaten al exemplaren met dergelijke ophanging, al maakten die nog gebruik van een separaat chassis.

Design

De designers van de 1000 MB hadden ook oog voor zowel design als de praktische kant van de zaak. In de eerste categorie noteren we bijvoorbeeld de ‘valse’ radiatorgrille aan de voorzijde en de tankdop die verstopt zat achter het Skoda-logo. In de tweede categorie noteren we een reservewiel dat in de neus zat (onder de koffer) maar bereikbaar was zonder bagage uit te laden, of de neerklapbare achterbank. Die voorzag in extra laadruimte.

Prestaties

Aan het begin van z’n carrière produceerde de motor in de 1000 MB 37pk, wat later (in 1968) werd opgekitteld tot 43pk. Niet veel maar de weegschaal wees ook slechts 755kg aan. Voor de 4,17m lange gezinswagen was het dan ook voldoende om een top van 120km/u mogelijk te maken.

Ook als tweedeurs en break

Skoda bouwde in het totaal 443.000 stuks van de 1000 MB en z’n tweedeurs (coupé)-broertje 1000 MBX. Er werd ook nagedacht over een break. Die bleef echter hangen in het prototype-stadium, maar bleef wel bewaard. Alle varianten zijn te bewonderen in Skoda’s museum, op een steenworp van de hoofdzetel.