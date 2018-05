10 iconische Japanners

Mazda MX-5

Autofreaks in de VS zeggen al grappend vaak "Het antwoord is altijd Miata", zo veel invloed had de roadster, aldaar Miata genaamd. De spitante Mazda MX-5 mag hier werkelijk niet ontbreken omdat hij bijna in zijn eentje een autocategorie terug tot leven bracht. En omdat hij zijn reputatie van betaalbaar en toch betrouwbaar speeltuig waarmaakt. In Japan werd hij in eerste instantie als Eunos roadster aangeboden totdat Mazda de dochteronderneming een stille dood liet sterven.