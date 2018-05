Transportrevolutie? Gemotoriseerde rolschaatsen uit 1912!

Door: BV

Een paar jaar geleden hadden we het op deze pagina’s over elektrisch aangedreven rolschaatsen. Rocket Skates, om specifiek te zijn. Maar je voeten van aandrijving voorzien is alles behalve een nieuw of recent idee. In 1912 kon je -als je gek genoeg was- een paar rolschaatsen aan je voeten binden voorzien van een piepkleine 2-cilindermotor. Op benzine, ja.

Tot 30km/u

De installatie ziet er niet bepaald handig uit en zoals je ziet is slechts één rolschaats aangedreven. Het totale vermogen werd geschat op 1,25 tot 1,5pk. Voldoende om je naar 30km/u te stuwen. In een tijd dat auto’s niet veel sneller gingen overigens. De autonomie zou zo’n 50km geweest zijn, maar die was natuurlijk rechtstreeks gelinkt aan de grootte van de brandstoftank op je rug. Wie verantwoordelijk was voor deze uitvinding die bizar genoeg niet aansloeg? Een Fransman die Constantini heette.