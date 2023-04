Matra Simca Rancho: de eerste moderne SUV? (1977 - 1984)

Door: HM

Wie droomt er niet van om als een avontuurlijke cowboy in uitgestrekte, desolate landschappen op avontuur te trekken? Meestal blijft dat bij dromen. Dat is allicht de reden waarom er vele would-be-4x4-voertuigen een stoere présence ambiëren maar nooit een spat modder onder de wielen geschoven krijgen. Ook deze Rancho past in het rijtje van de goedkope pseudo-terreinwagens, met dien verstande dat hij helemaal vooraan stond.

De Rancho was een product van het Franse ‘Matra Automobiles’. Matra was geen gewone mainstreamconstructeur, maar was steeds op zoek naar nieuwe niches. De concepten werden vervolgens aangeboden aan een klassieke constructeur. Meestal was Simca de geprefereerde industriële partner van Matra om de concepten verder uit te werken. Er was bijvoorbeeld de Matra/Simca Bagheera, een sportwagen met 3 stoelen vooraan, wat later verscheen deze Rancho. Ook Renault was zeer verheugd met de samenwerking met Matra. Hoogtepunt was de Espace, de moeder van alle MPV’s, ook een product van de Matra-tekentafels. Maar niet elk concept van Matra was even succesvol, er was bijvoorbeeld ook de Renault Avantime. Een auto die het dan wel weer tot een echte klassieker zal schoppen.

Avontuurlijke uitstraling

De Rancho werd vanaf 1977 verkocht als Matra/Simca Rancho en was moeilijk te plaatsen. Je kon hem zien als een stoere terreinwagen, maar met z’n gewone voorwielaandrijving was hij dat zeker niet. Of je kon hem, omwille van zijn immense ruimte in het achterste gedeelte, ook in het hokje plaatsen van de praktische break, en tegelijk was de Rancho een aangenaam rijdende Simca. De term SUV was toen nog niet uitgevonden. Matra bracht diverse Simca-onderdelen samen in de avontuurlijke carrosserie van de Rancho. Het chassis van de Simca 1100-pickup, het herkenbaar front van de 1100, de 1442cc motor met 80pk uit de 1308 en een klassiek Simca-dashboard.

De roestduivel

Matra werkte graag met polyester. Voordelen waren dat de Rancho geen zwaargewicht werd en de roestduivel had er geen vat op. Helaas kon het chassis wel roesten, en dat gebeurde meestal iets te snel. Bijgevolg moesten vele Rancho’s al vroegtijdig op pensioen.

De Rancho wou anders zijn dan de andere. Dat lukte aardig met die opvallende carrosserie met 2 deuren en een achterklep die je in 2 delen kon openen. De Rancho had wat meer bodemvrijheid dan een klassieke Simca en de achterbank stond 10 cm hoger dan de voorzetels. Er was de opvallende bagagedrager die het ongelijke dak wat kon camoufleren. Een groot raamoppervlak, verstralers met beschermende grilles en stoere zijbumpers. Een tweepersoons bed was zelfs mogelijk als optie. Ondanks het veelvuldig gebruik van plastic, zag de Rancho er toch robuust en avontuurlijk uit. Maar door zijn hoogte had hij een slechte stroomlijn en dito hoog verbruik.

Speciale uitvoeringen

Speciale uitvoeringen zoals de ‘Grand Raid’ bezorgden de Rancho nog meer avontuurlijke allure met extra bodembescherming, een elektrische winch, richtlichten (wie heeft deze ooit gebruikt?), en (semi-)terreinbanden of een extra reservewiel op het dak.

De Rancho was z’n tijd ver vooruit en zette meerdere constructeurs aan het denken. Maar het duurde nog meerdere generaties vooraleer de klassieke constructeurs hun weg vonden naar de minder voor de hand liggende niches.

Matra werd al geruime tijd opgedoekt, maar tegenwoordig zet elke constructeur volop in op de populaire alternatieven als SUV’s en SAV’s. Nog meer in deze tijden van elektrificatie, zo lijkt het wel.