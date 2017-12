Het bizarre verhaal van de Fiberfab Centurion Corvette (1960 - )

Door: BV

Fiberfab zegt u hoogst waarschijnlijk niets. Logisch, want het is ook niets. Het Amerikaanse bedrijf is eerder een obscure voetnoot in de autogeschiedenis. Het was een producent van onderdelen en kits in polyester. De bekendste heeft vooral wat weg van de originele Ford GT.

Van kit-car naar koetswerkbouw

“ Er werd gemikt op het statuut van koetswerkbouwer ”

Halverwege de jaren zestig besloot de in Washington gevestigde onderneming een ambitieus gelijnde kit bovenop het chassis van de Corvette te zetten. De koets was van een merkbaar betere designkwaliteit dan wat het bedrijf tot dusver produceerde. Men wou er immers af van het kit-car-imago. Er werd gemikt op het statuut van koetswerkbouwer. In lijn met de groten uit Italië. De Ghia's en Superleggera's. Centurion werd als naam bedacht en het lijnenspel dat veel weg van dat van de Corvette XP-87 Stingray Racer concept car uit 1959

In het totaal zijn er niet meer dan 5 exemplaren van gebouwd. Vier rusten op het onderstel van een Corvette C1 en één enkele heeft de ingewanden van de C2. De prestaties waren overigens erg aardig want hoewel er geen technische upgrades op het programma stonden, wogen de creaties van Fiberfab tot honderden kilo’s minder dan een echte ‘Vette.

Kopje kleiner

Dat er slechts vijf gemaakt werden kent twee oorzaken. De Centurion was bij General Motors in het verkeerde keelgat geschoten en daar kwam juridisch getouwtrek van. Dat bleek achteraf in het niets te vervallen bij de persoonlijke problemen van de Fiberfab-topman. Die had z’n vrouw in bed ontdekt met de hoofdmechanieker en haar prompt een kopje kleiner gemaakt. De rechtbank veroordeelde hem voor doodslag. Het bedrijf overleefde, maar zonder Centurion.