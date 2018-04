Alfa Romeo Spider 'Duetto' (1966 - 1993)

Door: HM

De tweezits open roadster was aanvankelijk een Italiaanse of Britse specialiteit. Sinds enkele decennia werd dat segment echter helemaal cadeau gedaan aan Mazda. Meer bepaald aan de populaire MX-5. In de duurdere segmenten domineert het Duitse premium-trio.

In een verder verleden had Alfa Romeo een mooie stamboom met knappe spiders. Sinds 1955 reden er al charmante open roadsters rond zoals de Giuletta Spider. Eén van de hoogtepunten in dat rijtje verscheen in 1966. Toen presenteerden de Italianen de sportieve en knappe Alfa Spider 1600, ook bekend als de Duetto (tweezitter). In het Italiaans klinkt alles mooi. Behalve de garagerekening dan. Deze Duetto betekende het startschot voor de echte sportieve spiders.

Emotie boven ratio

De toenmalige Alfa Spiders boden veel meer emotie dan die koele, rationele Duitsers of Jappen. Maar het was helaas ook de periode dat kwaliteit en duurzaamheid niet bepaald hoog op de agenda van het toenmalige Alfa-management stonden.

Zoals alle Alfa’s van die tijd moest je hen met liefde en zachtheid behandelen. Eerst voorzichtig warm rijden, en vooral goed luisteren wat dit gevoelig type je onderweg vertelde. Maar als je hem goed aanvoelde en leerde kennen, dan ontpopte deze karaktervolle beauty zich tot je passionele vriendin. Alfa’s werden toen nog zeer ambachtelijk en met liefde in elkaar gezet. Een auto met een ziel, weliswaar een fragiele. En een ochtendhumeur. Maar als alles goed draaide, smolt je eigen ochtendhumeur als sneeuw voor de zon.

Een dynamische rijervaring

Deze Alfa Duetto was uiteraard een ontwerp van een Italiaanse grootmeester (Pininfarina). Een eenvoudige opzet met een ranke, vloeiende lijn, gesculpteerde flanken en een vintage linnen plooizeil. Bij z’n presentatie in 1966 had hij nog een opvallend afgeronde achteruiteinde. Een bootachtig ontwerp. In 1970 werd dat een ‘klassiek’ afgekapte staart.

De Duetto werd gebouwd op het uitstekende chassis van de (toenmalige) Giulia. En werd gepresenteerd met een 1600cc met 109pk. Later kwamen er meerdere motoren. Voor elk wat wils. Een bescheiden 1300cc of een 1750cc, aangevuld met een versie 1750 Spider Veloce (snelheid), of een stevige 2000cc.

Een levendige motor, een laag gewicht en zwaartepunt, een optimale gewichtsverdeling, inclusief een geslaagde soundtrack. Dat stond garant voor prettig en dynamisch autorijden. De Duetto had klassieke achterwielaandrijving, vijf versnellingen en schijfremmen. Dat was al heel wat in die tijd. Kortom deze spider was een volbloed Alfa met die kenmerkende, zuiderse uitstraling. Wat is de magie van Alfa Romeo? Moeilijk te omschrijven. Het is die uitgesproken aandacht voor design en sportiviteit, maar ook geschikt voor dagdagelijks gebruik en nog financieel haalbaar.

De Italianen geven zich gewonnen

Niet verwonderlijk dat deze spider een lange carrière gegund werd: van 1966 tot 1993. In z’n lange geschiedenis kreeg hij meerdere facelifts. Niet alleen een andere achterkant. Maar vooral: werd het model alsmaar meer op de Amerikaanse markt georiënteerd. De Alfa Spider werd groter en zwaarder, en er verschenen spoilers. Er werd almaar minder chroom gebruikt, en helaas des te meer plastic en rubber. Kunststof roest niet. Ja, maar toch een beetje jammer.

Ook voor z’n opvolgers, na 1993, waren er nog enkele pogingen om een moderne interpretatie te geven aan het begrip ‘spider’. Maar die kregen niet het gewenste succes. Sinds kort geven de Italianen zich gewonnen en sloten een deal met Mazda om de succesvolle MX-5 als Italiaan op de markt te brengen. Er was de overweging om er een Alfa-badge op te kleven, maar uiteindelijk werd hij gelanceerd als de Fiat 124 Spider.

Graduate

De Alfa Duetto was zeker geen grijze muis. Het was de wagen die Alfa, verplicht aan z’n stand en reputatie, wel moest bouwen. Bijna 125.000 exemplaren op een carrière van 27 productiejaren is eigenlijk niet zo veel. Maar hij was niet het soort auto dat onopgemerkt voorbij reed. Hij dook op in diverse films of reclamespots. Meest bekend is allicht ‘The Graduate’, waar Dustin Hoffman in 1967 vrolijk rondreed met een knappe rode Duetto. Dat bleek een succes, hij kreeg wereldwijde aandacht. Van 1985 tot 1990 kwam er in de VS zelfs een ‘Graduate’-versie. De Alfa Spider kreeg wel meerdere special editions.