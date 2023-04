Hoe de Pontiac Fiero uit 1984 té vurig was

Door: BV

Tijdens de jaren tachtig beleefde de sportieve tweezitter een beetje een opleving. Niet in z’n meest decadente vorm - daarvoor lag de oliecrisis nog te vers in het geheugen. Maar heel wat merken zagen brood in een compacte, relatief zuinige en sportief sturende creatie. Liefst met middenmotor. Toyota introduceerde MR2 in 1984. Pontiac gebruikte precies hetzelfde recept voor de Fiero die datzelfde modeljaar (productie vanaf augustus 1983) werd geïntroduceerd.

Hevige tweezitter

De naam Fiero was een verwijzing naar de Italiaanse woorden voor ‘zeer fier’ en betekende ook ‘wild’ en ‘hevig’ in het Spaans. Dat was perfect voor een tweezitter. Helaas nam de auto dat iets te letterlijk.

De Fiero was aan de buitenzijde apart. Z’n vormgeving week af van dat van andere GM-producten uit z’n tijd. Maar z’n techniek deed dat niet. Om kosten te besparen werd gebruik gemaakt van een bestaande 2,5l viercilinder (later werd dat een 2,8l). Die oudere motor moest aangepast worden om in de Fiero te passen. Iets wat, zo bleek later, op een krenterige wijze gebeurde. Zo vonden de ingenieurs het niet nodig om voor de Fiero een nieuwe oliepeilstok te maken. Klanten konden daardoor niet weten dat ze met te weinig olie rondreden.

Brandje…

Dat was echter pas het begin van alle problemen. De bedrading liep vlakbij de uitlaatlijn en in de motor waren componenten die problemen veroorzaakten. Hoewel auto’s in regel niet uitzonderlijk brandgevoelig zijn, had de Fiero er wel last van. Elk van bovenstaande problemen riskeerde tot vuur te leiden en dat deed het ook.

General Motors had de defecten snel in de smiezen. Tegen 1985 was het model aangepast. Maar net als tegenwoordig het geval is, worden terugroepacties alleen overwogen als het écht niet anders kan. En kon best anders vond de autogigant. In het begin liep dat goed. Maar tegen 1987 liep het uit de hand. Toen gingen er 20 Fiero’s in vlammen op… per maand! Een jaar verdween de tweezitter uit het Pontiac-gamma. Hij verkocht nochtans goed. Er werden er ruim 370.000 van gebouwd voor de verkoop ineen stuikte. Veel meer dan Toyota MR2’s verkocht. Van de Japanner kwam er wél een tweede generatie.