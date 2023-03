De eerste Golf Cabrio, een lang leven van 1979 tot 1993

Door: HM

Een Golf cabrio van de eerste generatie zie je nog wel eens rijden. Sommige exemplaren kunnen al meer dan 40 jaar zijn, maar het blijft toch een frisse verschijning. Een terechte klassieker. Maar ook eentje waar je nog steeds, in zomer en winter, vlot mee kan blijven rijden.

De Golf, een daverend succes

Er was een periode, en die heeft erg lang geduurd, dat alles wat de Golf deed of aanraakte in goud veranderde: een GTI, een diesel, een cabrio.... het lukte allemaal. De concurrentie stond erbij, keek er naar en probeerde bij te benen. Niet makkelijk.

De eerste Golf verscheen in 1974 en was een combinatie van degelijkheid en soberheid, hij was praktisch en goed doordacht en had een helder en monter design (van Giugiaro). Die cocktail bleek wonderwel te werken. En omdat de Kever een iconische cabrio-variant had, was de verleiding groot om dat ook bij z’n succesrijke opvolger toe te passen.

Een rolbeugel en nog steeds een koffer

Reeds in 1976 bouwde Karmann een eerste prototype en na vele aanpassingen werd die daadwerkelijk gepresenteerd aan de wereld. Dat was in 1979. Koetswerkbouwer Karmann had er z’n handen wel mee vol: de carrosserie moest verstevigd worden. Er werd gekozen voor een rolbeugel. Niet mooi, maar wel veiliger. Net zoals bij de Kever lag de kap bovenop de koffer. Op die manier bood de Golf plaats voor vier en een beetje bagage.

Volkswagen leverde de koetswerkpanelen, motoren, ophanging en interieur. Met deze bouwdoos moest Karmann beginnen knutselen en smeden. Cruciaal was de goed geïsoleerde stoffen kap. Die was niet elektrisch maar manueel open te vouwen. Ook opvallend was de glazen achterruit met ontdooiing. Maar het bleef een sobere Golf. Pas veel later kwamen aardigheidjes als gelakte bumpers.

Praktisch en leuk rijden

Bij z’n debuut in 1979 werd de Golf Cabrio met twee motoren geleverd: een klassieke 1500cc (70pk) met carburator en de 1600cc (105pk) injectiemotor uit de beruchte GTI. Die laatste klonk veelbelovend maar omdat een Golf Cabrio 100kg zwaarder was en een minder stijve carrosserie had, mocht je de sportieve aspiraties vergeten. Desalniettemin hoefde de cabriorijder zich allerminst te schamen. Een Golf Cabrio GTI zat in 10.2 seconden aan 100 km/uur en kon doorstomen tot boven de 170 km/uur. Vanaf 1982 kreeg hij de grotere en krachtigere 1800 injectie met 112pk en een gunstiger koppelverloop.

De Golf Cabrio was zeker niet de eerste betaalbare cabriolet. Evenmin een sportieve spider of dure open sportwagen. Het was een gewone Golf die reed als een Golf, zij het een tikkeltje logger. De concurrentie probeerde dit succes te kopieëren maar raakte toch nooit aan de verkoopsaantallen van de Golf.

Een iconisch model

VW heeft het verrassingseffect van de eerste generatie Golf cabrio niet meer kunnen herhalen bij de volgende generaties. Die eerste cabrio was zo’n knaller dat Volkswagen de tweede generatie even oversloeg. Pas in 1993 verscheen de nieuwe Golf Cabrio. Jaren later was er de periode van de stalen vouwdaken, waar Volkswagen zich met de Eos ook even aan waagde. Vandaag is die hype geheel verdwenen.

Van de eerste Golf Cabrio werden meer dan 388.500 stuks gebouwd. Bijzonder veel voor een nicheproduct. Vandaag betaal je meer voor de eerste generatie Golf Cabrio dan voor z’n latere opvolgers. Je ziet ze nog steeds. Omdat ze best degelijk zijn, omdat ze vaak gekoesterd worden én omdat ze ook gewoon langer gebouwd zijn dan je zou denken. Pas in de eerste helft van de jaren negentig was het ermee gedaan.