BMW 8 (E31, van 1989 tot 1999): eerst wauw, dan teleurstelling

Door: HM

Wie echt wil gaan voor de meest dure en exclusieve BMW, komt uit bij de 8-reeks. Dat is vandaag zo en in de jaren negentig was dat ook al het geval. In 1989 was er zeer veel aandacht voor de nieuwe, ultieme topper van BMW: de 8-reeks. Dat was toen wereldnieuws.

De concurrentie doen verbleken

Met z’n BMW 6-reeks had de Beierse constructeur in de jaren ’70 en ’80 een goede zet gedaan. Elegant, sportief, knappe uitstraling. Hoe zou BMW z’n knappe 6 kunnen overtreffen? De BMW-marketingboys besloten om die vraag te ontwijken en de nieuwe coupé niet te presenteren als de opvolger van de knappe 6, maar hem in de markt zetten als een nieuw, hoger geplaatst model met andere concurrenten in het vizier: een Mercedes SL of Porsche 928.

Reeds in 1981 werden de eerste plannen en schetsen op papier gezet. De nieuwe coupé kreeg met andere woorden een uitzonderlijk lange ontwikkelingsperiode. Kosten noch moeite werden gespaard. Dit moest een klapper worden. Het nec plus ultra van BMW. Hij zou de concurrentie doen verbleken.

In 1989 was het zover. Onder grote belangstelling werd de nieuwe coupé gelanceerd als 850i. Een 2+2 sportcoupé met (uiteraard) achterwielaandrijving en een forse motor: 5 liter, V12 met 300pk. Hij had vele baanbrekende nieuwigheden: een elektronisch gaspedaal, een forse V12 voor het eerst gekoppeld aan een zestrapsversnellingsbak en al dat moois in een zelfdragende en lichtere carrosserie. De overbetaalde voetbalvedetten, tennislegendes en rocksterren lieten zich graag zien in de nieuwste BMW-coupé.

Een coupé met obesitas

Ofschoon BMW z’n best had gedaan om de carrosserie lichter, stijver en sterker te maken, bleek de nieuwe 8 toch erg veel kilo’s op de weegschaal te zetten: 1.790 kg. Het motorblok van de V12 was loodzwaar en de talrijke luxe-snufjes die door diezelfde marketingjongens onmisbaar werden geacht, droegen ook de nodige kilo’s bij. De nieuwe coupé kon pronken met een knappe cx-waarde van 0.29. Hij was gestroomlijnd en krachtig genoeg, maar door z’n forse gewicht had hij geen lichtvoetig weggedrag.

Later kwam de lichtere 840 met een 4 liter V8 en 286pk. Omdat de 840 minder gewicht moest meesleuren, was deze volgens de kenners rationeel gezien de beste keuze.

Er volgden meerdere varianten: een 850 CI en 850 CSI. En er waren zelfs heel concrete plannen voor een cabrio. Maar omdat de verkoop van de BMW 8 niet echt op snelheid geraakte, haalde de cabriovariant nooit het productiestadium. Het was ook de bedoeling om een echte M8 toe te voegen. Dat werd een halfslachtige bevalling. Diezelfde BMW-kenners oordeelden dat de M8 geen volwaardig lid van de M-familie was. Het was een 850 CSi, al zeker niet mis, met een een 5.6 liter V12 met 380pk, gebouwd in 1992. Aangezien de originele 850 last had van onderstuur, nam BMW voor deze versie de ophanging onder handen. De M-versie kreeg stuggere veren, dikkere torsiestangen, een verlaagde ophanging, actieve vierwielsturing en nog bredere banden. Kortom de krachtigste en sportiefste BMW van de jaren ’90. Maar het bleef een coupé met obesitas. En met 1.510 stuks werd de M8 evenmin het verhoopte succes.

Het zat wat tegen

Bij z’n presentatie in 1989 blonken de BMW-bonzen vol trots. Al snel stroomden er 5000 bestellingen binnen. Euforie bij BMW. Toch zou deze euforie zich niet kunnen doorzetten. Na 10 productiejaren, tot 1999, kon BMW slechts 30.000 exemplaren slijten van z’n topper. Dat was onder de verwachtingen. Was een BMW M5 of M3 te grote concurrentie?

De looks van de BMW 8 waren oké. Laag, breed en geen B-stijlen, knappe motor en het BMW-logo. Ondanks wat subtiele aanpassingen kon hij nooit de hoge verwachtingen inlossen. Waar ging het fout Wat betreft rijplezier, had hij last van nukkig onderstuur. Ironisch dat een merk dat Freude am Fahren predikt nooit in staat blijkt een echte sportwagen te bouwen. De BMW 8 had ook wat pech met de timing. Bij z’n lancering was er de plotse Golfcrisis, oorlog in Koeweit en Irak en de olie werd duurder.

De zoveelste teleurstellende sportwagen van BMW

De eerste BMW 8 werd een onbegrepen auto, net zoals de BMW 507, M1, Z8 en zelfs de recente i8. Allemaal verdienstelijke BMW’s die echter net niet de juiste toon raken…