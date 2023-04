MG4 Luxury

Door: BV

MG is een oude Engelse naam die tegenwoordig op Chinese producten wordt gekleefd. Iets wat lijkt te werken. Het merk heeft al enkele modellen in catalogus, waaronder een elektrische SUV die best succesvol blijkt en de MG5 - de eerste elektrische break op de markt. Deze MG4 heeft zo mogelijk nog meer ambitie - het wil de prijskraker worden onder de elektrische hatchbacks. Een auto die niet alleen moet scoren onder leasingrijders, maar ook particuliere kopers moet overhalen. Dat laatste is vooralsnog dé achilleshiel van door Europa uitgestippelde elektrische toekomst. De MG4 bestaat met twee elektromotoren - 125 of 155kW (170 en 204pk respectievelijk) en 250Nm sterk - die de achterwielen aandrijven. De instapversie heeft een accu van 51kWh, terwijl de krachtigere (en beter uitgeruste uitvoeringen) een 64kWh accu krijgen. De eerst geraakt 350km ver, de grotere batterij belooft 100km extra rijbereik.

Wat vind ik goed?

Het is best een aparte verschijning, deze MG. Hij steekt niet onder stoelen of banken dat hij Aziatische roots heeft, maar hij presteert het om origineel te zijn - vooral aan de achterzijde - zonder te vervallen overdreven eigenaardige stijldetails. Omdat aan de binnenkant alles zwart is, oogt het daar wat saai, maar de vormgeving vind ik verdedigbaar. Die MG rijdt bovendien best goed - hij is voldoende vlot (acceleratietijd: 7,9 sec), maar bovenal: z’n volledig onafhankelijke ophanging is oordeelkundig afgesteld. Het platform is gesofisticeerd en dat voel je. Het interieur is ook ruim, al blijft me de hoge vloer opvallen. Hij bleek ook relatief zuinig, al schoot het verbruik op de snelweg wel de hoogte in. Totaal van de korte kennismaking: 17,4kWh/100km (tegen 16,6 opgegeven)

Wat vind ik minder goed?

“ best een aparte verschijning , deze MG ”

Technische gegevens Design 5-deurs, hatchback, zelfdragend koetswerk Lengte/Breedte/Hoogte 4.287 mm/2.060 mm (incl. spiegels)/1.504 mm Wielbasis 2.705 mm Spoor, voor/achter 1.550 mm/1.551 mm Gewicht : Standard:

1.655 kg leeg,

2.103 kg maximum toegelaten massa,

448 kg laadvermogen

Comfort/Luxury:

1.685 kg leeg (Comfort),

2.133 kg maximum toegelaten massa

448 kg laadvermogen Sleepvermogen 500 kg ongeremd Bagageruimte : Standard/Comfort: 363–1.177 l

Luxury: 350–1.165 l Laaddrempel koffer : 692 mm Maximumvermogen : Standard: 125 kW (bij 6.500 tpm)

Comfort/Luxury: 150 kW (bij 7.000 tpm) Motorkoppel : 250 Nm (1.000–3.500 tpm) Batterij type : Standard:

Lithium ijzer fosfaat batterij, 104 individuele cellen, verdeeld over 6 modules

Comfort/Luxury:

Nikkel kobalt mangaan batterij, 104 individuele cellen, verdeeld over 6 modules Opslagcapaciteit : (brutto/netto) Standard: 51 kWh

Comfort/Luxury: 64 kWh Acceleratievermogen : Standard:

0–50 km/u: 3,1 seconden,

0–100 km/u: 7,7 seconden

Comfort/Luxury:

0–50 km/h: 3,5 seconden,

0–100 km/h: 7,9 seconden Topsnelheid : 160 km/u (elektronisch beperkt) Rijbereik WLTP** : Standard: 350 km

Comfort: 450 km

Luxury: 435 km Gecombineerd normverbruik : Standard: 170 Wh/km

Comfort: 160 Wh/km

Luxury: 166 Wh/km CO 2 emissie, gecombineerd 1 : 0 g/km Maximum laadvermogen (DC) : Standard: 117 kW

Comfort/Luxury: 135 kW Maximum laadvermogen (AC) : Standard: 6,6 kW

Comfort/Luxury: 11 kW

Dat hij toch nog altijd wat verfijning mist. De ergonomie is niet je dat - vooral in het infotainmentsysteem. En ook tijdens het rijden merk ik nog wel wat details die beter kunnen. Vooral schokjes in het regeneratiesysteem tijdens het uitbollen vergen nog wat werk. Misschien kan een software-update dat euvel in de toekomst gladstrijken. En dan is er natuurlijk nog de prijs. Hij is er vanaf 30.785 euro, al moet je voor het exemplaar op de foto’s (met z’n opvallende dakvleugel en betere uitrusting, meer vermogen en grotere batterij) al eerder 38.000 euro rekenen. En toch: in het EV-landschap wil dat zeggen dat de MG4 een beetje een prijskraker is. Maar wie vergelijkt met een conventioneel aangedreven hatchback moet nog steeds concluderen dat EV’s duur zijn.