Dacia Jogger Hybrid 140

Door: BV

Tijden veranderen en automerken veranderen mee. Veel keuze is er niet - jaar na jaar moet de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw verkochte auto’s in Europa omlaag. Budgetmerken ontsnappen daar niet aan. En daarom moet ook Dacia investeren in hybridemodellen. Technologie die gelukkig bij moederhuis Renault op het schab ligt. De ruime break voor vijf of zeven inzittenden - de Jogger - krijgt de primeur. Het is de eerste hybride van het merk. Het model wordt er zuiniger door, maar natuurlijk niet goedkoper. De instapprijs bedraagt nu 24.790 euro (25.690 met zeven zitplaatsen). Nog altijd niet veel geld voor een auto die zo ruim is. Bij veel andere merken vind je er met moeite nog een stadsautootje voor. Maar het is wel een hoop meer dan voor een gelijkaardig uitgerust model met een 1-liter turbomotor (vanaf 19.390 euro). Er zijn gelukkig verzachtende omstandigheden. De Hybrid is met z’n 140 pk een pak krachtiger dan de instapmotor met 100pk én hij doet er ook meteen een automaat bovenop. Hij spaart op papier ook elke 100 kilometer een liter brandstof uit en komt daardoor op een officiële CO2-uitstoot van 108 tot 110g/km.

Wat vind ik goed?

Die hybride-aandrijfcombinatie is niet zomaar één of andere goedkope wat verouderde oplossing. Dat stadium is Dacia inmiddels ontgroeid - op meerdere vlakken. Het is een gesofisticeerde combinatie van een 1.6l benzinemotor, een elektromotor en starter/alternator en een 1,2kWh accu. Precies wat je vandaag ook bij Renault vind. Op papier kan de Jogger daarmee soms korte tijd elektrisch rijden en hij doet ook aan energierecuperatie tijdens het remmen. Maar als gebruiker is het vooral fijn om te onthouden dat de reacties alert zijn, de overgangen tussen de verschillende rijmodi soepel zijn en dat de automaat bijna onvoelbaar z’n werk doet. Volwassen, dat is hoe hij aanvoelt. Z’n andere pluspunten (zie meer in de gedetailleerde test hier) behoudt hij natuurlijk. Dat is in de eerste plaats z’n riante plaatsaanbod. Een koffer waarin een gigantische volume van 774 liter past in een vijfzitsopstelling (waarvan nog 160l overblijft met zeven plaatsen in gebruik). Ook op de positieve zijde van de balans: Dacia’s pragmatische uitrusting. Zo is er een smartphonehouder verkrijgbaar. Ideaal voor wie wil navigeren of streamen met z’n telefoon. Veel merken willen dat niet aanbieden. Immers: er zouden zomaar eens minder klanten moeten kiezen voor een duur navigatiesysteem of een schermupgrade. Over schermen gesproken: deze Jogger heeft nu een half-digitaal instrumentarium waarin een 7”-kleurenscherm zit. Da’s ook voor het eerst.

Wat kan beter?

De Jogger had ondanks z’n grote afmetingen en bescheiden motoren een geheim wapen: een laag gewicht. Nauwelijks meer dan 1,2 ton. Nu heeft deze hybride weliswaar meer vermogen en ook vlottere prestaties (hij duikt onder de tien tellen in een vijfpersoonsuitvoering), maar hij weegt ook meteen 180kg meer. En als je stuurt voel je dat toch. Het is net wat minder scherp dan van de andere Joggers. Die hybride mag trouwens duidelijk meer trekkracht in reserve houden, maar hij laat zich wel horen wanneer hij moet werken. Het geluid is minder verfijnd dan de rijervaring. Van die derde zitrij moet je geen mirakels verwachten: ruim genoeg voor kinderen, maar voor volwassenen is het er hooguit verteerbaar. En gordels die vastzitten aan het dak? Dat kan echt beter.

Eerder concludeerden we hier al dat de Jogger een opvallend scherp geprijsde ongemeen ruime auto was die vooral een reële dorst wil laven. Die conclusie blijft overeind, alleen moet je nu toevoegen ‘voor een hybride’. Kwestie van die 5.000 extra euro’s te kunnen verantwoorden.

Technische gegevens

Lengte / breedte / hoogte: 4,55m / 1,84m / 1,69m

Kofferinhoud (l) min / max: 160 / 774 / 1819

Aandrijving: 1.6l benzinemotor + elektromotor en 1,2kWh accu

Vermogen: 142pk

Trekkracht: max 205Nm

Versnellingsbak: automaat met 6 versnellingen

Acceleratietijd (5-zitter): 9,8 seconden

Topsnelheid: 167km/u

Verbruik WLTP gecombineerd: 4,8 / 4,9l/100km

CO2-uitstoot WLTP: 108 - 110g/km

Prijs (vanaf): 24.790 euro