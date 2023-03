Hyundai Ioniq 6 77,4kWh AWD

Door: BV

De Ioniq 6 is het tweede model uit de volledig elektrische reeks van Hyundai. Die ontsproot destijds uit de Ioniq die zelf nog leverbaar was met verschillende geëlektrificeerde aandrijfcombinaties (hybride, plug-in hybride)… Onderhuids is deze ‘6’ zo goed als identiek aan de Ioniq 5. En ook het prijskaartje van beide modellen is vergelijkbaar. Met de kleine batterij (53kWh, 429km WLTP-rijbereik) is hij er vanaf 50.499 euro. Met de grote accu (77,4kWh, tot 614km rijbereik) kost hij precies 5.000 euro meer. Je zou je de vraag kunnen stellen of twee modellen met dezelfde techniek rond hetzelfde prijspunt nuttig zijn, maar hij gooit het stilistisch gezien wel over een geheel andere boeg. De Ioniq 5 is een kloeke crossover die zichzelf profileert als een hatchback met retrovibes. De Ioniq 6 is een traditionele berline: laag en dicht bij de grond. En in dit geval: ook gehuld in een lijnenspel dat door glooiende lijnen wordt gedomineerd. Het dictaat van de windtunnel. Dat levert ook meteen enkele van de meest onderscheidende kenmerken op, zoals de dubbele vleugel achteraan.

Wat bevalt?

Het belangrijkste: de Ioniq 6 vertoont in z’n versie met de grote batterij en vierwielaandrijving - een variant die je al meteen 66.499 euro kost - een uitstekend weggedrag. Ik heb het niet eens over de acceleratietijd naar 100km/u in 5,1 seconden. Met die brutale sprintjes heeft een normaal mens het na een week wel gehad. Nee, ik heb het over een fijnbesnaarde besturing die je toestaat om de auto op een natuurlijke en nauwkeurige manier in een bocht te plaatsen. En bovenal: een ophanging die op de (toegegeven, erg goede) testwegen erg comfortabel bleef zonder ooit zompig aan te voelen. En dat met de optionele 20-duimsvelgen die ik nooit (minder comfort én rijbereik) zou aanbevelen. De Ioniq 6 zet in deze versie nog altijd 2,1 ton op de weegschaal, maar omdat hij niet in de crossover-val trapt voelt het als veel minder aan.

Wat nog? Wel, ondanks z’n beperkte hoogte is er veel ruimte aan boord. Vooral de beenruimte achteraan valt in positieve zin op. Z’n wielbasis van 2,95 meter is dan ook bijna zo groot als die van een Mercedes S-Klasse. Het is eigenlijk geen probleem dat je je voeten niet onder de voorzetels krijgt. Je zit trouwens wel wat dichter bij de wagenvloer dan ik zou willen - de batterij slorpt nu eenmaal kostbare centimeters. Het koffervolume van 401 liter is niet gigantisch, maar het was meer dan ik achter die aflopende derrière verwachtte. En er is ook nog een kleine frunk.

De testauto is voorzien van elektronische buitenspiegels. Camera’s. Daar ben ik nog altijd niet wild van. Om te beginnen zitten ze in grote behuizingen. Elk automerk doet dat, en wat is dan het nut? Maar ik vind het ook niet zo fijn omdat je op een scherm geen dieptezicht hebt, en je dus afstanden minder goed kan inschatten dan in echte spiegels. Dat gezegd zijnde - de integratie van de schermen aan weerszijden van het dashboard is de meest ergonomische die ik al zag.

Wat kan beter?

Zelden vond ik een auto die zo goed reed, zo irritant. Reden: alle biepjes en alarmpjes die constant op je afkomen. Allemaal in het teken van de veiligheid, maar het helpt geen zier want je kan eigenlijk niks anders doen dan ze negeren en dan baten ze de veiligheid natuurlijk ook niet meer. Ik telde het eens: 13 keer alarm op 10 kilometer tijd. ’T is een bedje waarin wel meer nieuwe auto’s ziek zijn - onder meer omdat veel van die voorzieningen door Europa worden opgelegd. Je kan veel uitschakelen, maar je moet het élke keer doen (alweer iets dat door de EU verplicht is). Maar toch: er zijn automerken die al die systemen meer op de achtergrond houden en Hyundai moet daar absoluut wat aan doen.

En er is nog iets: hoewel we de testsessie eigenlijk grotendeels aangingen als een ecorun en het prestatiepotentieel niet aanspraken, bleek het verbruik toch teleurstellend. De beloofde 16,9kWh/100km (dat is voor de 77,4kWh AWD-versie mét 20-duims velgen) werd al snel 22,8kWh/100km. Conclusie: geen 519km rijbereik (alweer voor deze specifieke versie) maar niet eens 400. Bij normale temperaturen nog wel en dat in zo’n aerodynamisch koetswerk.

Technische gegevens

L/B/H (mm): 4855/1880/1495

Kofferinhoud (l) min / max: 401l + frunk (max 45l)

Aandrijving: 2 elektromotoren (AWD-versie), één bij elke as

Vermogen: 325pk / 277kW

Trekkracht: 605Nm

Versnellingsbak: geen

Acceleratietijd: 5,1

Topsnelheid: 185km/u (begrensd)

Verbruik WLTP gecombineerd: 16,9kWh/100km (20” velgen)

Rijbereik WLTP gecombineerd: 519kW

Piek laadcapaciteit DC: 239kW

Laadtijd 10 - 100% standaard 7,4kW: 12u

Testverbruik: 22,8kWh/100km

CO2-uitstoot WLTP: 0g/km

Prijs (vanaf): 50.499 euro

Basisprijs testversie: 66.499 euro