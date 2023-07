Dacia Spring 65 Extreme

Door: VG

In een tijd waarin de autoprijzen blijven stijgen, heeft Dacia de wind (en de verkoop) in de zeilen. In 2022 bezette het Roemeense filiaal van Renault de eerste plaats in de verkoop aan particulieren. Het haalde een marktaandeel van 8,7% op de Europese markt, grotendeels dankzij de Sandero en Duster. Maar de Spring is intussen ook al opgeklommen naar de derde plaats.

Enkele weken geleden introduceerde Dacia een nieuwe topversie, de 'Extreme'. Product- en marketingmanagers benadrukken de 'avontuurlijke' kant van dit uitrustingsniveau, dat wij meer zien als een meer 'stijlvolle en elegante' afwerking. Voor de Spring is de Extreme-uitvoering alleen leverbaar met de 65 (48 kW) motor. Dit model, dat we vandaag testen, heeft een vanafprijs van €22.690. Bij die prijs is het 'Media Nav Evolution' pakket inbegrepen. Er zijn slechts drie opties beschikbaar: een metaalkleur voor 480 euro, een Flexicharger laadkabel voor 220 euro en een 30 kW gelijkstroomaansluiting voor 400 euro. De goedkoopste Dacia Spring, versie 45 (33 kW) in Essential-uitvoering, begint bij € 20.990. Een prijs waar je geen alternatieven voor zal vinden. Niet in het A-segment en evenmin elders.

Wat vond ik er goed aan?

Met de Spring blijft Dacia trouw aan zijn visie om ‘het essentiële’ aan te bieden, zonder overbodige zaken. Het is een manier om vlijmscherpe prijzen te handhaven en tegelijkertijd auto's aan te bieden die hun werk doen. Je krijgt nog steeds geen zonnedak of, a fortiori, geen elektronische snufjes die de prijs aanzienlijk verhogen. Wat je wel krijgt, is een zeer wendbare auto, die zich met name tussen stadsverkeer in z’n sas voelt. En hij is ook perfect in staat om zich op de open weg en snelwegen te wagen. Voor korte ritten tenminste, want met een topsnelheid van 125 km/u voelt hij zich daar niet helemaal thuis. De prestaties zijn echter beter dan die van de 45 versie. De tijd van 0-50 km/u is 3,9 seconden (5,8 seconden voor de 45 versie). Van 80 naar 120 km/u gaat in 13,5 seconden, wat in absolute zin langzaam is, maar veel sneller dan de 26 seconden (!!) die nodig waren voor de 45 versie. De accu blijft hetzelfde: 26 kWh. De 65 versie verliest 10 km actieradius (220 ten opzichte van 230 voor de 45). Bescheiden, ja. Vooral voor korte ritten dus. En thuis opladen. Snelladen (optie) maakt het mogelijk om de batterij op een uur naar 80% te tappen.

Wat nog meer? De nieuwste Dacia's geven niet langer de indruk dat je in een 'goedkope' auto rijdt. Ondanks de 14-inch wielen is dat ook het geval bij deze Spring in de Extreme-uitvoering. Hij wordt geleverd in aantrekkelijke carrosseriekleuren met een paar 'koperbruine' details op de spiegelkappen, de omlijsting van de 'luchtinlaat', het achterlogo, enz. De demping is eerder stug, maar het veercomfort lijdt er niet te veel onder. Ik vond ook het verbeterde navigatiesysteem prettig. Het loopt niet meer achter zoals vroeger.

Wat kan beter?

De Spring is smal. Je ziet het en je voelt het. Er is een gebrek aan ruimte. De elleboogruimte is onvoldoende zodra er twee 'grote jongens' voorin zitten. Aan het stuur is de zitpositie te hoog. Je kunt de hoogte van de stoel of het stuurwiel niet verstellen, wat de situatie er niet beter op maakt. Bovendien is de stoel te kort, waardoor de knieën niet goed ondersteund worden.

Zoals hierboven in cijfers uitgelegd, reageert de Spring 65 veel beter dan de 45-versie, maar het is nog steeds geen donderslag bij heldere hemel. Een ontspannen rijstijl past het best. Maar ik vind het jammer dat de energierecuperatie bij het afremmen zwak is. Je verliest er energie door en je kan ook niet met één pedaal rijden. Het stuurgedrag is voor verbetering vatbaar. Veel verbetering. De Chinese LingLong GreenMax banden zitten daar voor iets tussen. Die zijn gewoon slecht.

Conclusie

Het is dus mogelijk om voor iets meer dan €20.000 een nieuwe elektrische auto te rijden. Mits je niet te veeleisend bent (techniek, prestaties, comfort, etc.). De Spring doet het met de essentie en je went er relatief snel aan. Het is zeker geen opwindende auto om in te rijden, maar je krijgt niet de indruk dat je in de maling wordt genomen. Hij heeft geen concurrentie in het A-segment, tenminste totdat kleine Chinese auto's zoals de LeapMotor T03 onze markt binnenvallen...

Technische gegevens

L/B/H (mm): 3734/1579/1513

Leeggewicht: 1017 kg

Koffervolume (l) min/max: 290l/620l

Aandrijving: 1 elektromotor

Vermogen: 65 pk / 48 kW

Koppel: 113 Nm

Versnellingsbak: 1 versnelling

Transmissie: voorwielaandrijving

0 - 100 km/u: 13,7 seconden

Topsnelheid: 125 km/u

Brandstofverbruik WLTP: 13,9 kWh/100km

Gecombineerde actieradius WLTP: 220 km

DC-oplaadvermogen: 30 kW

Oplaadtijd 0 - 100 % bij 7,4 kW 32A: 4 h 51

Verbruik tijdens test: niet gemeten

CO2-uitstoot WLTP: 0 g/km

Prijs (vanaf): 20.990 euro (45)

Basisprijs van het geteste model: 22.690 euro (Spring 65 Extreme)