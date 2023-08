Lotus Eletre S

Door: BV

Een Lotus zoals je die nog nooit eerder gezien hebt. Een dikke SUV. ‘Hyper’ is de term die de makers zelf hanteren, want met ‘super’ of ‘mega’ kom je er in het elektrische tijdperk niet meer. Tot 905pk heeft deze cross-over die in China van de band loopt. Daarmee schept Geely - eigenaar sinds 2017 - ook meteen duidelijkheid over de toekomstplannen: er wordt voortaan op volumeproducten gemikt. Deze Eletre mag het straks opnemen tegen bijvoorbeeld de elektrische Porsche Cayenne (die nog niet klaar is). Nog zo’n kolos die verschuilt achter een sportwagenbadge.

Wat kan beter?

Natuurlijk heeft Lotus bij de voorstelling van de Eletre de mond vol van het DNA van het merk. De ‘basisprincipes’ van een echte Lotus, lees ik er ergens. Pure fictie. Lotus was het merk van uitgeklede, pure sportwagens met niet al teveel elektronica en bovenal - een laag gewicht. ‘Add lightness’ was het credo. Deze Eletre staat daar haaks op. Hij weegt 2,6 ton, is hoog, krachtig en zit propvol elektronica. Zo voelt hij ook aan: zelfs bij lage snelheden weet de Eletre z’n gewicht nooit weg te steken. Zelfs met een geavanceerd onderstel met luchtophanging en een meesturende achteras, komt hij nooit lichtvoetig uit de hoek. En die snelle Eletre R, met al 905 in plaats van 603pk - allemaal hallucinante cijfers - overtuigt mij eigenlijk niet. Hij is zoals heel wat elektrisch geweld vooral brutaal en weinig anders.

Een meer verfijnd stuurgedrag staat hoger op mijn verlanglijst dan nog maar eens sneller accelereren. Met de sprinttijd van de basisversie, amper 4,5 seconden voor de honderdsprint, krijg je al iedereen aan boord ziek. Over krijgen gesproken - je kan een LiDAR en een hele batterij sensoren en camera’s krijgen, kwestie van toch weer iets meer autonoom rijdende functies te hebben. Het belangrijkste nieuws daar: ze klappen allemaal weg wanneer niet in gebruik, dus ze verknoeien de lijn niet. En tegelijk: nee, net als bij alle andere merken werkt het ook écht niet goed genoeg. Je ruilt sturen eigenlijk voor het beheren van de fouten in het systeem. Ik bedank ervoor.

Wat is goed?

“ Tesla Model X is goedkope rommel in vergelijking ”

Eigenlijk kan je de Eletre beter naar waarde schatten wanneer je de historische link met Lotus vergeet. Het is alleen het logootje dat op de snoet is de gekleefd - niks meer. Want dan komt er een ruime SUV met uitstekende prestaties en - bovenal - een uitstekende ophanging bovendrijven. Ruim, dat mag niet verbazen. Met een lengte van 5,1 meter is het ding zo lang als een Mercedes S-Klasse. 688 liter plaats in de koffer en meer dan plaats zat voor vier (optie) of vijf inzittenden. De elektronica is oké, maar ik herken er een paar andere producten van Geely in.. Net als in de lay-out van het dashboard (hallo, Zeekr). Ik zet wel een plus achter de geluidsinstallatie. Daarvoor is samengewerkt met de weinig bekende premium luidsprekerfabrikant KEF en het resultaat mag er zijn.

De basisversie - de Eletre zonder 'S' - is wat mij betreft de meest overtuigende: minder dan 100.000 euro en tot 600km WLTP-rijbereik uit een 111kWh grote accu met een acceleratie- en topsnelheid die veel gekker zijn dan wat iemand ooit nodig heeft. Maar de materiaalkeuze is z’n grootste troefkaart. Echt leder en Alcantara zover het oog rijkt en alles wat je aanraakt is een degelijk materiaal. Er zijn zowaar metalen knopjes en de glanzend zwarte middenconsole zit onder een laagje echt glas. Concurrent Tesla Model X is goedkope rommel in vergelijking. Als Porsche straks even naar deze Eletre kijkt, kunnen ze het interieur van de aanstormende elektrische Cayenne herdoen.

Technische gegevens Lotus Eletre S

L/B/H (mm): 5103/2019/1630

Leeggewicht: 2595 kg

Koffervolume (l) min/max: 688l/1532l + frunk 46l

Aandrijving: 2 elektromotoren

Transmissie: permanente vierwielaandrijving

Vermogen: 603 pk / 450 kW

Koppel: 710 Nm

Versnellingsbak: 1 versnelling

0 - 100 km/u: 4,5 seconden

Topsnelheid: 258 km/u

Brandstofverbruik WLTP: 23,9 - 25,5 kWh/100km

Gecombineerde actieradius WLTP: 490 - 5335 km

DC-oplaadvermogen: 335 kW

Verbruik tijdens test: niet gemeten

CO2-uitstoot WLTP: 0 g/km

Prijs (vanaf): 98690 euro (inclusief 826,45 euro afleverkosten)

Basisprijs van het geteste model: 124.090 euro (Lotus Eletre S)