Forthing U-Tour

Door: BV

Het in Geel gevestigde OneAutomotive werpt zich, met nu 23 dealers in z’n kielzog, op aan een specialist in nieuwe Chinese merken. Het bedrijf voert onder meer BAIC, Seres en DFSK in. En nu ook Forthing, waarvan deze U-Tour de eerste telg is. Een auto die op meer dan één manier op zoek gaat naar een nicheklant want een monovolume - in Europa bijna uitgestorven.

Eén versie

Veel keuzestress zal je van het aanbod niet krijgen. Er is maar één versie - meteen met alle toeters en bellen. Dat wil zeggen: zeven zitplaatsen, een 360° camerasysteem, kunstleder, een elektrisch bediende achterklep, een panoramisch glazen dak, digitaal instrumentarium, verwarmde en verluchtte zetels… we kunnen nog wel even doorgaan. Rijkelijk uitgerust, zeg maar. Met onder de kap een 1,5l turbomotor van Mitsubishi-origine en een 7-traps-automaat met dubbele koppeling van fabrikant Magna. Die enige versie kost net geen 33.000 euro. Enig alternatief is deze versie op LPG. Die krijgt naast de 55l grote benzinetank ook nog een bijna even grote LPG-tank en kan op beide rijden. Kostprijs: 36.490 euro. Veel rechtstreekse concurrenten zijn er niet meer, maar dat die prijs scherp is, staat boven verdenking. Er zijn bijvoorbeeld versies van Toyota ProAce City Verso met 1,2l benzinemotor die duurder zijn - en dat is aan de basis een compacte bestelwagen.

Wat kan beter?

De specificaties zijn natuurlijk maar het halve verhaal. En kijk - er zijn inderdaad wel wat concessies die je moet doen voor de prijs. Het design bijvoorbeeld. De U-Tour is op de flanken en aan de achterzijde best elegant, maar de door Lexus geïnspireerde smoel verraadt onmiskenbaar z’n Oosterse invloed. In het interieur is het stikwerk op de hoofdsteunen - een tijger - onmiskenbaar Chinees. En er zijn nog wel wat tekortkomen al moet gezegd - niet echt veel. De afleesbaarheid van het scherm (reflecties) kan beter bijvoorbeeld. En ook de menustructuur is niet de meest ergonomische.

Vooral meevallers

Toch zijn er vooral meevallers. De aandrijflijn met 170pk maakt er bijvoorbeeld geen vliegmachine van, maar ze is perfect adequaat. De combinatie schakelt perfect schokvrij en de ophanging is comfortabel zonder daarom zompig te worden. Met een testverbruik van 8,6l/100km LPG - een liter meer dan het opgegeven gemiddelde benzineverbruik - bij een behouden rijstijl is het geen zuinigheidswonder, maar LPG tempert de kilometerkostprijs. De prestaties (de fabrikant geeft geen acceleratietijd op) zijn adequaat, zonder meer. Hij heeft 177pk en 285Nm, maar zet tenslotte ook 1,8 ton op de weegschaal.

De achterste zitrij is beter bruikbaar dan die in eender welke SUV. De hoofd- en beenruimte is vergelijkbaar met die van zevenzitters in het segment van de compacte bestelwagens, zoals de eerder aangehaalde Toyota met lange wielbasis. Het koffervolume is navenant: met uitersten tussen 390 en 1960 liter. De tweede zitrij is met z’n individuele zetels uitgesproken comfortabel en zelfs de materiaalkeuze doorstaat de vergelijking met menig concurrent. Europese merken bezuinigen al een tijd zichtbaar op dat vlak, wat het voor nieuwe merken gemakkelijker maakt om de kloof dicht te rijden.

Tenslotte heeft de Forthing naast z’n gunstige verhouding tussen ruimte, prijs en uitrusting nog een troef: het merk biedt 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking. Over een paar maanden volgt een tweede model.

Technische gegevens

Motor: 1.5 benzine 4-cilinder turbo

Motorinhoud: 1.481cc

Brandstof: benzine (55l) + LPG (54l)

Vermogen: 177pk

Trekkracht: 285Nm

Topsnelheid: 180km/u

Afmetingen: 4,85m lang / 1,715m hoog / 1,9m breed

Koffervolume min/max: 390l / 1960l

Vanafprijs: 32.990 euro

Prijs geteste versie (LPG): 36.490 euro