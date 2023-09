Nieuwe Hyundai Kona Electric

Door: BV

In het felbevochten segment van de compacte cross-over introduceert Hyundai een nieuwe generatie van de Kona. Een auto die het merk in Europa zeker geen windeieren legde en nu - zo hoopt het bedrijf - nog meer aan de kar van de elektrificatie moet gaan trekken. Hij zal wel beschikbaar zijn met een 1-liter benzinemotor en als conventionele hybride, maar er is bij de lancering vooral aandacht voor de elektrische versie. Bij de vorige generatie was de elektrische Kona er niet van meet af aan bij.

Deze nieuwe generatie is in alles wat groter dan z’n voorganger. Dat is nog steeds gebruikelijk in de auto-industrie. In de lengte komt er 15cm bij, in de breedte 2,5cm. Het model wipt daarmee bijna een segment hoger. Maar het moest ook opschuiven, want de Hyundai Bayon knabbelde aan de bumper van de Kona.

Onder de vloer zit een batterij van 48,4 of 65,4kWh waarbij je mikt op respectievelijk 377 of 514km volgens de WLTP-cyclus. Het opgegeven verbruiksgemiddelde van de testversie bedroeg 16,6kWh/100km (met 19-duimsvelgen die het rijbereik doen krimpen) en kwam uiteindelijk uit bij 18,6kWh/100km. Snelladen doet hij ook - tot pakweg 100kW. Da’s wat minder dan de Ioniq 5 en 6 die zich meer profileren als lange-afstands-EV’s. De prijs blijft een heikel puntje bij elektrische versies: terwijl de versie op benzine van eigenaar wisselt vanaf 27.999 euro, moet je voor deze elektrische variant meteen 43.499 uittrekken. En de testversie kost ruim 55.000 euro.

Wat is goed?

Auto’s die op de kern van de markt mikken, bulken meestal niet van het karakter. Ze moeten vooral niet aanstootgevend zijn en zoveel mogelijk mensen aanspreken. Maar de Kona presenteert zich toch als een aparte verschijning. Een beetje futuristisch (lichtlijnen voor- en achteraan), een beetje stoer (de hoekige wielkasten). Hij is meer dan voldoende ruim voor z’n segment en z’n interieur is handig. Geen gebrek aan bergvakjes, bijvoorbeeld. Hij rijdt ook voortreffelijk - met een combinatie van een goede demping van kleine oneffenheden en een bochtengedrag dat strak, maar niet oncomfortabel is. Hyundai deed iets interessants: het monteert een elektromotor met iets meer vermogen (160kW in plaats van 150), maar een beetje minder trekkracht. Het resultaat zijn wel vlotte prestaties (een sprinttijd van 8,8 seconden - inderdaad een beetje langzamer dan z’n voorganger), maar bovenal: een homogener weggedrag. Aan de karikaturale acceleratiewedloop van veel EV’s doet deze rationele crossover niet mee.

Wat kan beter?

Het interieur is erg functioneel en bevat twee grote schermen - iets wat vooral marketingjongens en autoverkopers als ‘erg belangrijk’ proberen afschilderen. En het heeft de zo belangrijke fysieke knoppen voor een goede ergonomie. Maar de binnenzijde is vormgegeven op een manier die niet blijft hangen. Karakterloos. Deze Kona krijgt ook de wat contradictorische beoordeling dat de afwerking (naden, aansluiting, gebrek aan storende geluiden) erg goed is, maar dat de materiaalkeuze teleurstelt. Het is een zee zwart plastic dat niet allemaal even aangenaam aanvoelt of krasbestendig is.

Zoals gezegd, de rijervaring is goed afgesteld op de doelgroep. Correct, comfortabel, maar zeker niet opwindend. Maar er loert toch een steeds groter probleem om de hoek: de rijhulpsystemen. Die bedelven je onder een niet aflatende stroom biepjes en alarmpjes (ik telde er op 5 kilometer dertien). Ze staan een een aangename rijbeleving in de weg en omdat ze zo vaak onterecht van hun oren maken, zie ik ook weinig baten voor de veiligheid. Als Hyundai op het stuur een sneltoets met ‘alle alarmen af’ monteert, herzie ik dat oordeel meteen.

Technische gegevens Hyundai Kona Electric 65kW

Lengte: 4355

Breedte: 1825

Hoogte: 1580

Wielbasis: 2660

Koffervolume min / max: 466 / 1.300

Frunk: 27l

Accu: 65,4 kWh

Vermogen: 218pk

Trekkracht: 255Nm

Topsnelheid: 172km/u

Acceleratietijd: 7,9 - 8,1s

Gewicht leeg: 1785kg

Opgegeven verbruik in kW/100km (WLTP): 14,7 - 16,6

Testverbruik in kW/100km: 18,1

Rijbereik: 514 - 454 km