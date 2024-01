Honda e:Ny1

Door: REDACTIE

Ooit, tijdens de jaren tachtig en negentig, maakte Honda furore op de de Belgische en Europese markt. Toen was één nieuwe auto op twintig een Honda. Het was de tijd van de Civic en de Accord. Inmiddels deemsterde het merk weg en speelt het nog slechts een figurantenrolletje. Met de e:Ny1 moet het een deel van de elektrische markt wegkapen. ‘Moet’ mag je in dit geval letterlijk nemen - wil het merk verder nog Europese ambities koesteren dan moet het elektrificeren. Het probeerde het al eens met de sympathieke Honda e. Dat autootje werd bejubeld omwille van z’n originele design en goede rijeigenschappen. Maar prijs en rijbereik bleken onoverkomelijke minpunten. Het merk deed er nooit iets aan.

De e:Ny1 hoort meer kansen te hebben. Een ruime SUV is immers een Europese favoriet en hoewel je het niet mag zeggen is dit eigenlijk de elektrische versie van de CR-V. Op het feestje van de e-SUV arriveert Honda rijkelijk laat. Dan doe je het maar beter in stijl, of met een onweerstaanbaar aanbod. Een memo die ze in Japan niet gekregen hebben.

Eerst iets over de naam: e:Ny1. Honda is helemaal mee met de trend van de onbegrijpelijke en onuitspreekbare modelnamen. Hier spreek je het eigenlijk uit als ‘anyone’, maar dat is wel erg vergezocht.

Eén versie, één aandrijflijn, één batterij

Je krijgt geen keuzestress als je een e:Ny1 wil kopen. De basisversie is eigenlijk al volledig uitgerust. Zetels in lederlook, parkeercamera, draadloos opladen van de smartphone… hij heeft het allemaal. En ook met de materiaalkeuze en de afwerking zit het goed. Het interieur is ook best ruim voor een auto die 4,39 meter lang is.

Helaas is de lijst met opmerkingen ook best lang. Om aan te sluiten bij het interieur: op de achterbank zit je met je knieën ver omhoog, wat niet comfortabel is. En in de koffer past 344 liter. Dat is krap voor een auto met gezinsambities. Er is ook geen frunk. Vaak wordt beweerd dat elektrische auto’s slimmer met ruimte omspringen dan auto’s met een verbrandingsmotor maar daar is hier niks van te merken.

De voorzetels mochten meer steun geven. Tenslotte concludeer ik nog dat deze auto zowel op vlak van design als op vlak van techniek karakter mist. Het ding ziet er generisch uit - het zou eender welke Aziatische SUV kunnen zijn. En de techniek, ooit een sterk punt van Honda, stelt teleur. Op papier is de elektromotor met 204pk en 315Nm nog tot aardige dingen in staat, maar in de praktijk staat deze Honda met schaamrood op de wangen.

Deze eigenschap is ronduit gevaarlijk

Omdat hij (voor een EV) relatief licht is en behoorlijk stug is afgeveerd, wil hij wel dartel van bocht naar bocht, maar hij kàn niet. De aangedreven voorwielen (vierwielaandrijving is niet verkrijgbaar) krijgen het vermogen niet aan het asfalt overhandigd. Het stuur kent bijvoorbeeld hevige koppelreacties (naar één kant trekken). Irritant, en bij momenten ronduit gevaarlijk. En hoewel de tractiecontrole actief is, spinnen de wielen gemakkelijk door. Een moderne auto onwaardig. De functie om energie te recupereren is weinig efficiënt. En dan is er ook nog een weinig overtuigende snellaadfunctie: 78kW. De norm ligt eerder bij het dubbele.

Honda bouwt het model in het Chinese Wuhan en toeval of niet, achter het stuur bevestigt de e:Ny1 met z’n onverfijnde rijeigenschappen véél clichés over Chinese auto’s. Met een batterij van 62kW (nettocapaciteit) zal je in de praktijk niet verder geraken dan 300km. Zet dat naast een prijs van minstens 47.860 euro en je komt snel tot de conclusie dat dit moeilijk verdedigbaar is.

Twijfelachtige eer

Het resultaat? Zo’n lage testscore hebben we al jaren niet meer gezien. En dat van een merk dat decennia lang technisch innovatieve, degelijke producten afleverde. Van Honda hadden we dat niet verwacht.

Technische specificaties

Aandrijving: Elektromotor

Batterij: 68,8 kW (netto 61,9)

Vermogen: 204 pk

Trekkracht: 315 Nm

Rijbereik volgens WLTP: 412 km

Topsnelheid (begrensd) 160 km/u

Acceleratie: 7,6 sec 0-100 km/u

Opgegeven verbruik: 18,2 kWh/100 km

Testverbruik: 19,1 kWh/100 km (test)

Lengte: 4,387 meter

Gewicht: 1.680 kilo

Koffer: 344 liter

Vanafprijs: 47.860 euro