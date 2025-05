Renault 4 getest: retrocharme tegen premiumprijs?

Door: BV

De Renault 4 is terug. Een halve eeuw geleden was het een werkpaard. Klein aan de buitenkant, ruim en flexibel aan de binnenkant. Vandaag is het een lifestyle-EV met SUV-allures. De nieuwe 4 neemt de naam en wat stilistische verwijzigingen van de iconische oude ‘4’ over, maar laat de rest aan de technologie van vandaag.

Deze nieuwe incarnatie staat op hetzelfde platform als de Renault 5 die zich inmiddels Auto van het Jaar mag noemen. Maar hij mikt op een ander publiek. Met z’n hogere bouw, ruime koffer en optionele stoffen zonnedak is dit al eerder een gezinswagen terwijl z’n zusje zich nog als stadsauto profileert. De afmetingen maken dat meteen duidelijk: 4,14m voor de 4, tegen 3,92m voor de 5. En de afstand tussen voor- en achterwielen nam met 8cm toe. Wie z’n ankers in de geschiedenis van Renault heeft gegooid, moet daar misschien wat aan wennen. Vroeger stond de Renault 5 duidelijk boven de Renault 4. Nu is het andersom.

Wat is goed?

Het ontwerp is coherent en ontleent net genoeg stijlelementen om als ‘retro’ bestempeld te kunnen worden. Minder getrouw dan de R5, veeleer zoals de aanpak voor vele Fiat-modellen is. En zet de recente Fiat 600 dan ook maar met stip in de lijst concurrenten.

De binnenruimte is ruim. In de koffer past 420 liter en de laaddrempel is laag - zo’n 70cm van de grond. Da’s een praktische eigenschap die we al een tijd niet meer gezien hebben. Bij moderne auto’s moet je bijna altijd hoog heffen. Op de achterbank is ruimte voor drie inzittenden, terwijl dat er bij de Renault 5 maar twee zijn. En dankzij de hierboven al aangehaalde 8cm grotere spreidstand van de wielen kan je beter je voeten kwijt. De passagierszetel vooraan laat zich omvormen tot een tafeltje. In de Iconic-uitvoering is met enig succes geprobeerd om een chique sfeer op te roepen. Maar als je één oog op de prijs houdt, dan is er toch nog altijd veel hard (en krasgevoelig) plastic aanwezig. Maar het ziet er net als bij de R5 erg tof uit - logisch want de boordplank is bijvoorbeeld identiek.

De afstelling is gericht op rijdynamiek, met een precieze besturing en een koetswerk dat in de bochten erg vlak blijft. De keerzijde van die medaille is dat het veercomfort op slechte ondergrond te wensen overlaat. De obsessie van de autosector om elke auto het rijgedrag van een racewagen te geven, sijpelt door tot deze R4. De 150pk en 245Nm sterke elektromotor - ook dezelfde als de R5 - komt alleszins niks tekort. Wie vindt dat een acceleratietijd naar 100km/u van 8,2 seconden niet genoeg is in deze klasse, moet tijd maken voor bezinning. De topsnelheid is afgeregeld op 150km/u.

Het infotainment is niet spectaculair, maar functioneel. Het OpenR-link systeem met Google-diensten werkt behoorlijk intuïtief. De spraakbediening via de avatar “Reno” is een aardige gimmick, maar net als in álle auto’s blijft stemherkenning een werkpunt. De sneltoets om met een dubbele druk op de knop de vervelendste rijsnufjes uit te schakelen, blijft geniaal.

Wat mag beter?

Aanhoudend probleem bij elektrische auto’s - ze blijven erg duur. Hier ook: voor minstens 29.900 heb je een compacte gezinswagen. De accu van 52kWh (de grote batterij) brengt je op papier 409km ver (WLTP-cyclus), maar in realiteit moet je veeleer op 330km rekenen ondanks de aanwezigheid van een standaard warmtepomp. Of hij daarom erg geschikt is voor lange ritten, is twijfelachtig. DC-laden gebeurt met maximaal 100 kW – voldoende, maar niet vooruitstrevend. De mogelijkheid om stroom weer uit de auto te halen is ook maar een gimmick. Het testverbruik (bij een gunstige temperatuur van 18 graden) tikte uiteindelijk af op 14,8kWh/100km.

Technische gegevens Renault 4 E-Tech Electric 52 kWh:

Vermogen: 110 kW / 150 pk

Koppel: 245 Nm

Batterijcapaciteit: 52 kWh (netto)

WLTP-rijbereik: tot 409 km

0–100 km/u: 8,2 sec

Topsnelheid: 150 km/u

Laden AC: 11 kW (10–100% in 4u30)

Laden DC: 100 kW (15–80% in ca. 30 min)

Laadmogelijkheden: V2L en V2G (bidirectioneel laden)

Koffervolume: 420 liter

Trekgewicht: 750 kg geremd

Bodemvrijheid: 18,1 cm

Lengte x breedte x hoogte: 4,14 m x 1,80 m x 1,57 m

Wielbasis: 2,62 m (vs. 2,54 m voor de R5)