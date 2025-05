Test Fiat Grande Panda Hybrid – de ideale budgethybride?

Door: BV

De Panda is terug. Althans, zo lijkt het. Maar in realiteit gaat het eigenlijk om een groter broertje, vandaar ‘Grande’. Deze nieuweling is met z’n net geen vier meter een volwaardige B-segmenter, terwijl de echte Panda al decennialang het knusse stadsautosegment voor z’n rekening neemt. Met andere woorden: deze auto past in het segment dat bij Fiat voorheen door de Punto bediend werd. Dat zorgt voor verwarring, vooral omdat de ‘oude’ Panda intussen blijft gebouwd worden in afwachting van een echte opvolger…

Dat Fiat het niet kan laten om enkele hoekige stijlkenmerken van de originele Panda uit de jaren tachtig over te nemen en in belangrijke stijlkenmerken - zoals de reliëfletters op de flanken - steevast de toevoeging ‘Grande’ achterwege laat, brengt natuurlijk weinig verheldering. Voor het Italiaanse merk wordt dit een echte wereldauto, gebaseerd op het compacte platform van Stellantis, dat ook dienstdoet voor onder andere de nieuwe Citroën C3. De Grand Panda moet niet alleen scoren in Europa, maar ook Latijns-Amerika en Azië.

De elektrische versie werd eerder al voorgesteld. Maar nu staat het zoeklicht op de hybridevariant die veel betere commerciële kansen heeft. Die gebruikt een 1.2l driecilinder turbobenzine met 110pk, gekoppeld aan een 48V mild-hybridesysteem, een geïntegreerde elektromotor van 21 kW, een kleine batterij en een gerobotiseerde eDCT-transmissie die (in tegenstelling tot de auto zelf) in Italië wordt gebouwd.

De Grande Panda Hybrid is er in drie smaken vanaf 18.890 euro, waarvan je op de topversies zelf aardigheidjes vind als een dashboard in bamboe. Weet ook dit: er komt straks nog een goedkopere versie zonder hybridisering en met een handgeschakelde versnellingsbak.

Wat is goed?

Dit is het belangrijkste: de auto rijdt volwassen. Hij is een stuk strakker afgeveerd dan de Citroën C3 met z’n uitgesproken soepele, op comfort gerichte onderstel. Maar hij wordt nooit oncomfortabel. Zelfs op Italiaanse wegen blijft hij stabiel en koersvast waar veel andere auto’s hun sporen verliezen over het pokdalige wegdek.

Het hybridesysteem doet z’n ding zonder al te veel gedoe. Het schakelen verloopt grotendeels soepel, elektrisch vertrekken (tot 1 km bij lage snelheid) is mogelijk, en regeneratief remmen gebeurt subtiel. Door z’n relatief lage gewicht (tegenwoordig is dat ook al 1,15 ton) komt hij best lichtvoetig over, maar hij blijft wel boven de tien tellen voor de sprint naar 100km/u.

Designgewijs doet de Panda ook z’n naam eer aan. Vierkante koplampen met pixel-look, een wigvormig profiel, retro-achtige “PANDA”-belettering op de flanken en een interieur met vrolijke kleurenaccenten en originele materialen. Daar dankt de auto z'n hoge interieurscore aan. Doorschijnend geel plastic - waar zie je dat elders? Ook mooi meegenomen: de koffer is nog zo’n 50 liter groter dan bij de elektrische versie.

Wat kan beter?

Hoewel Fiat mikt op “betaalbare elektrificatie”, zit deze Panda niet meer in het prijssegment dat je van een Panda verwacht. De La Prima-uitvoering waar wij mee reden flirt met 25.000 euro. Daarvoor krijg je veel uitrusting, maar ook een interieur dat — hoe zullen we het zeggen — bestaat uit materialen die niet noodzakelijk bij het prijskaartje horen.. De dashboardpanelen zijn hard, de deurpanelen idem, en krassen laat je met je nagel al achter. Toen de Panda nog echt goedkoop was, kon je dat vergeven. Bij deze Grande Panda is dat al wat moeilijker.

Ook het verbruik is niet heilig: onze testauto klokte gemiddeld 5,8 l/100 km, toch bijna een liter boven de opgegeven waarde. Dat bij een gezapige rijstijl. Niet dramatisch, maar ook niet revolutionair.

En ten slotte, écht betaalbaar is zo'n Panda ook niet meer. De meest betaalbare versie (POP) heeft wel een redelijke uitrusting, maar zonder de sfeer of de gadgets van duurdere modellen.

Technische gegevens Fiat Grande Panda Hybrid 'La Prima'

Lengte: 3,99 m

Breedte: 1,76 m

Hoogte: 1,58 m

Wielbasis: ± 2,54 m

Gewicht: ± 1.150 kg

Aandrijving: Voorwielaandrijving

Motor: 1.2-liter 3-cilinder turbobenzine

Vermogen: 110 pk

Koppel: 205 Nm (geschat)

Transmissie: 6-traps eDCT (automaat met dubbele koppeling)

Hybride systeem: 48V mild-hybrid met 21 kW elektromotor

Acceleratie 0-100 km/u: ± 10,5 seconden

Topsnelheid: ± 180 km/u

Verbruik (WLTP): 4,9 l/100 km

Verbruik (test): 5,8 l/100 km

CO₂-uitstoot: 109 g/km

Bagageruimte: 412 liter

Versies: POP, ICON, LA PRIMA

Vanafprijs (België): €18.890

Testwagenprijs (geschat): ± €25.000