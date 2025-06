MGS 5 EV rijdt strakker dan verwacht, maar blijft leasingverhaal

Door: BV

MG blijft onvermoeibaar terrein winnen in Europa. Na de MG4 en de ZS EV schuift het merk nu weer een nieuw model naar voren: de MG S5 EV. Die moet niet alleen ruimer en comfortabeler zijn, maar ook dynamischer, digitaler en stijlvoller. De versie waar wij mee reden – Luxury Long Range – vormt het topmodel. En hoewel er op papier veel goeds te vertellen valt, blijkt ook hier dat sommige evoluties in de autosector niet per se vooruitgang betekenen.

Wat is goed?

Eerst het goede nieuws: de MG S5 EV rijdt beter dan je zou verwachten. MG koos voor een platform met louter achterwielaandrijving, en dat voel je. In vergelijking met eerdere MG-SUV’s stuurt deze S5 EV lichtvoetiger, met een stuurgevoel dat eindelijk ergens tussen “gevoelloos” en “sportief” in valt – zeg maar: betere middenmoot. De gewichtsverdeling (47:53) en de vijfarmige achterwielophanging leveren hier echt een bijdrage tot de dynamiek.

De prestaties zijn, zoals bij zoveel EV’s, meer dan vlot genoeg. De elektromotor levert 170 kW (231 pk) en 350 Nm, waarmee de S5 EV in theorie in 6,3 seconden naar 100 km/u sprint. In realiteit is dat volledig overbodig voor een gezinswagen, maar het is er wel.

Het interieur biedt veel ruimte en voldoende comfort – op voorwaarde dat je niet over Belgische betonwegen rijdt. Want zoals helaas steeds vaker het geval is: “dynamisch rijgedrag” blijkt in praktijk vaak synoniem met (te) hard afgeveerd. Op vlak asfalt rijdt hij voorbeeldig, maar bij hobbels en voegen krijg je weinig genade.

Infotainment en technologie zijn in orde. Het 12,8 inch centrale scherm reageert snel en is verbonden met een tweede digitaal display voor de bestuurder. Apple CarPlay en Android Auto zijn standaard draadloos aanwezig, en er zijn eindelijk weer enkele echte fysieke knoppen voorzien voor essentiële functies. Ook de ruimte is overtuigend: 453 liter bagage, uitbreidbaar tot 1441 liter, is bovengemiddeld.

Tot slot: de prijszetting in leasing is bijzonder agressief. Leasingmaatschappijen genieten kortingen tot 25%, waardoor de auto daar een aantrekkelijke TCO (total cost of ownership) biedt. Dat maakt van deze S5 EV een interessante keuze voor fleetrijders.

Wat kan beter?

Dat scherpe leasebeleid heeft wel een keerzijde. Voor particulieren is deze auto heel wat minder interessant. De kans dat je na vijf jaar nog een behoorlijke restwaarde krijgt, is andermaal klein. De verkoopprijs voor deze Luxury Long Range ligt officieel op €39.985. De realiteit is dat je als particulier bijna nooit dezelfde korting geniet als leasingpartijen, waardoor het prijsverschil tussen marktwaarde en aankoopprijs als een donkere wolk boven het EV-gebruik hangt.

Ook het comfortniveau is niet onbesproken. Zoals gezegd - de demping is aan de harde kant. Op Belgische wegen - en dan vooral op wegen met betonplaten - is het resultaat regelrecht oncomfortabel.

Binnenin krijg je dan wel mooie materialen vooraan – zachte kunststoffen, een modern, zij het generisch design – maar achterin vervalt MG in dezelfde beschamende trend als zowat de hele sector: goedkope, harde plastics waar je ze net niét wil.

Verder blijft MG – net als veel Chinese constructeurs – kampen met assertieve rijhulpsystemen. Piepjes, waarschuwingen, bemoederend gezoem: het is allemaal aanwezig, en niet altijd eenvoudig om uit te schakelen. MG Pilot is uitgebreid en levert vijf Euro NCAP-sterren op, maar dat betekent anno 2025 helaas ook dat je meer tijd kwijt bent aan het beheer van die snufjes.

Conclusie

De MG S5 EV is een duidelijke stap vooruit voor MG. Hij rijdt dynamisch, biedt veel waar voor zijn geld en pakt uit met een volwassen interieur en technologie die voor het segment en het prijsniveau uitstekend is. Maar er zit wel wat venijn in de details. Het comfort is soms teleurstellend, het interieur is achterin te goedkoop, de rijhulpsystemen te opdringerig en de restwaarde onbetrouwbaar. Voor de leasingmarkt klopt het financiële plaatje, maar particuliere kopers moeten zich afvragen of ze bereid zijn om de auto ‘op te rijden’ , dan wel om een grote afschrijving te incasseren.

Technische gegevens MGS 5 EV

• Lengte: 4,63 meter

• Breedte: 1,86 meter

• Hoogte: 1,62 meter

• Wielbasis: 2,78 meter

• Gewicht: circa 1.870 kg

• Aandrijving: Achterwielaandrijving

• Vermogen: 170 kW (231 pk)

• Koppel: 350 Nm

• Batterijcapaciteit: 64 kWh

• Rijbereik (WLTP): 465 km

• Acceleratie 0-100 km/u: 6,3 seconden

• Oplaadtijd (DC 10–80%): 28 minuten (max. 139 kW)

• Verbruik (WLTP): 15,2 kWh/100 km

• Verbruik (praktijk, geschat): circa 17,5 kWh/100 km

• Bagageruimte: 453 liter (max. 1.441 liter met neergeklapte achterbank)

• Vanafprijs België: €39.985 (Luxury Long Range)

• Garantie: 7 jaar / 150.000 km