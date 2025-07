Door: BV

Een kleine stap voor Porsche, een grote sprong voor puristen. Ze hebben het gedurfd: hij is geëlektrificeerd! Maak kennis met de Porsche 911 GTS T-Hybrid (type 992.2). Een moeilijke beslissing, want de ‘aficionados’ volgen elke wijziging aan het iconische model uit Zuffenhausen met argusogen. Toch leek deze kleine update haast noodzakelijk om de 911 nog een toekomst te geven in een politiek correcter tijdperk.

Sinds zijn ontstaan, meer dan zestig jaar geleden, heeft de 911 (oorspronkelijk 901) zich altijd weten te onderscheiden. Het architecturale concept – een sportcoupé met een flat-six achteraan – bleef decennialang behouden. Porsche probeerde hem te vervangen, bijvoorbeeld met de 928 in de jaren ’70 en diens grote V8 voorin, maar de klanten bleven volhouden dat de enige échte Porsche de 911 is. Die gedachte lijkt nog steeds te leven bij liefhebbers van het merk, en dat wilden we bij Auto55.be testen door enkele dagen met deze 911 GTS T-Hybrid te rijden.

Het concept

Laten we duidelijk zijn: dit is geen traditionele hybride die je moet inpluggen of die zichzelf bijlaadt tijdens het rijden. Het gaat hier om een (ultra)lichte vorm van hybridisatie. De 911 GTS T-Hybrid krijgt een herwerkte flat-six, met een vergrote cilinderinhoud van 3,6 liter. Die levert nu 485 pk – vijf meer dan voorheen – en 570 Nm koppel, net als zijn voorganger. Het grote nieuws: deze motor krijgt elektrische ondersteuning. Dat uit zich in een elektrische turbo. Of beter gezegd: een kleine elektromotor zit tussen het compressorwiel en het turbinewiel. Zo is er meteen turbodruk beschikbaar. Een tweede kleine elektromotor (een synchrone met permanente magneten) is geïntegreerd in de nieuwe 8-traps PDK-versnellingsbak. Alles wordt gevoed door een kleine batterij van 1,9 kWh op 400 volt. Het totale systeemvermogen bedraagt zo 541 pk en 610 Nm. De 50 extra kilo’s door het hybridesysteem voel je achter het stuur totaal niet.

Kleine uiterlijke wijzigingen

Zoals je op onze fotogalerij ziet, springen de esthetische aanpassingen niet meteen in het oog. Deze 911 krijgt standaard matrix-ledkoplampen en nieuwe bumpers. Vooraan openen en sluiten vijf actieve kleppen langs elke kant naargelang de behoefte aan koellucht, bijvoorbeeld bij sportief rijden. Dicht voor een betere aerodynamica, open om de radiatoren te voeden. Achteraan doet een lichtstrook de toch al brede achterkant nog breder lijken. De standaard sportuitlaat op de GTS is nu meer centraal geplaatst. Onderaan de portieren herinneren GTS-logo’s eraan dat dit meer is dan zomaar een Carrera.

Binnenin vallen twee pijnlijke verdwijningen op. Eerst: de analoge toerenteller. Die is vervangen door een volledig digitaal instrumentencluster van 12,6 inch dat je naar wens kan instellen. Vervolgens: de contactsleutel links van het stuur, die plaats heeft moeten maken voor een simpele startknop. Zonde! Het centrale scherm van 10,9 inch heeft een knappe resolutie, maar het menu is zó uitgebreid dat het omslachtig wordt in gebruik. Gelukkig zijn enkele essentiële functies – zoals de airco, de front lift of de uitlaat – nog steeds bereikbaar via de middenconsole. En dat met echte fysieke knoppen, niet zoals in sommige andere modellen van de VW-groep. Tot slot: onze testwagen had de 2+2-configuratie (gratis optie), maar de achterbank biedt nauwelijks beenruimte.

Wat ik het best vond

Misschien weinig origineel, maar het zijn natuurlijk de prestaties, de sensaties en het rijplezier die je zoekt achter het stuur van een Porsche 911. En daarin stelt deze nieuwe GTS T-Hybrid absoluut niet teleur. De flat-six is nu 3,6 liter groot (voorheen 3,0 liter) en de elektrische turbo geeft hem nog meer karakter. De turbogat verdwijnt volledig en de motor klimt moeiteloos in toeren. Cijfers? 0 tot 100 km/u in 3,0 seconden, topsnelheid 312 km/u. Supercarniveau. Maar het rijplezier zit niet alleen in de acceleratie. De rauwe sound van de boxermotor en het rijgedrag doen net zo veel.

De auto stuurt met chirurgische precisie en heeft standaard achterwielsturing. De remmen, overgenomen van de Turbo, zijn krachtig en geven vertrouwen. De grip is uitstekend voor een achterwielaandrijver met 541 pk. Enkel met het tractiecontrolesysteem uitgeschakeld kan je haar verrassen. De brede Goodyear Eagle F1 SuperSport-sloffen (315/30 ZR21 achteraan, 245/35 ZR20 vooraan) zetten het vermogen perfect op de weg. Richtingsveranderingen zijn scherp en direct. De extra 50 kilo voel je totaal niet, noch bij het optrekken, noch bij het remmen. Dankzij het rijgedrag en de remmen voel je je achter het stuur heel veilig.

Nog een pluspunt: de nieuwe 8-traps PDK. De schakelovergangen zijn onmerkbaar en razendsnel. Daar heeft ook de geïntegreerde elektromotor van 41 kW een rol in. Kortom: elk onderdeel draagt bij aan een nog grotere glimlach. Het rijplezier is absoluut aanwezig, en comfort is daaraan ondergeschikt.

Wat beter kan

En als je rustig rijdt? Ja, dat kan zeker. Alleen jammer dat er geen écht ‘comfort’-rijmodus is. De ophanging is namelijk vrij hard, zelfs in de normale stand. Een gemiste kans om het dagelijks gebruik aangenamer te maken. Dan rest nog het prijskaartje: de basisprijs bedraagt zo’n 184.000 euro. Tijdens onze test noteerden we een gemiddeld verbruik van 13 l/100 km, wat niet ver afligt van de WLTP-norm van 10,5 l/100 km. Maar let op: met een zware rechtervoet verdubbelt dat moeiteloos.

Conclusie

Hoe licht de hybridisatie ook is, en ondanks het risico om aan een icoon te raken, is de elektrificatie van deze Porsche 911 GTS T-Hybrid geslaagd. Dit is geen hol marketingpraatje, maar het resultaat van degelijk technisch werk dat bijdraagt aan de constante verbetering van deze sportcoupé. Ja, sommige karaktertrekken zijn met de generaties verdwenen. Maar andere kwaliteiten maken dat ruimschoots goed. En zo blijft deze 911 nog altijd één van de beste GT-sportwagens van het moment.

Technische gegevens Porsche 911 GTS T-Hybrid