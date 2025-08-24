Mercedes CLA 250+ EQ: zuinig, slim, maar niet altijd raak

Door: BV

De Mercedes CLA 250+ is niet zomaar een nieuwe CLA, maar het eerste volledig elektrische lid van een nieuwe generatie compacte modellen van het merk. Maar vrees niet, er komen ook hybrides. Het nieuwe model wil in één klap de zuinigste EV in zijn segment zijn. Met een actieradius tot 792 km (WLTP) , een innovatieve tweeversnellingsbak en 800V-laadtechniek, belooft Mercedes dat je net zo snel kunt laden als tanken. Daarbij komt een batterij gadgets, een futuristisch interieur vol schermen en een uitgesproken aerodynamische vorm. Maar zoals dat vaker gaat bij auto’s die veel tegelijk willen zijn, vallen er ook kanttekeningen te plaatsen.

Wat is goed?

Met een verbruik van 14,1 tot 12,2 kWh/100 km zet de CLA 250+ indrukwekkende cijfers neer. Dat is mede te danken aan de extreem lage luchtweerstandscoëfficiënt van 0,21, de efficiënte achterwielaandrijving met een in deze klasse ongeziene tweeversnellingsbak (93% rendement, gemeten vanaf de accu) en de slimme warmtepomp. Tijdens de testrit bleek de wagen uitgesproken zuinig, al was de route zó voorzichtig gekozen dat we het volledige potentieel in realistisch verkeer nog moeten ontdekken.

De 200 kW sterke elektromotor levert 335 Nm en stuwt de CLA in 6,7 seconden naar 100 km/h . De tweetraps transmissie schakelt zo onmerkbaar dat je het nauwelijks doorhebt. Jammer dat je ook nauwelijks voelt dat dit een achterwielaandrijver is – het dynamisch voordeel blijft onbenut. Het onderstel voelt op vlak wegdek dan weer verfijnd en volwassen aan.

Het nieuwe MB.OS met MBUX in vierde generatie is een hoogstandje. Snelle graphics, AI-integratie met Google en Microsoft, en een virtuele assistent die meer lijkt op een gesprekspartner dan op een computer. In theorie, tenminste. Voor gadgetliefhebbers is dit een feest.

Wat kan beter?

Vanafprijs in België: € 56.870. Dat is stevig, zeker omdat veel uitrusting vooral marketingwaarde heeft en in de praktijk weinig toevoegen. Basisfuncties missen daarentegen soms fysieke bediening, terwijl exotische features prominent aanwezig zijn. Ook met alle schermen blijft het dashboard een grote, plastic vlakte die goedkoop oogt. Zelfs de optionele ‘superscreen’-opstelling kan dat niet verhullen. De materialenselectie elders in het interieur is acceptabel, maar niet uitzonderlijk. Achterin heb je meer knieruimte dan voorheen, maar door de combinatie van een lage daklijn en een batterij onder de vloer zit je achterin in een gestoken, onnatuurlijke houding. De vorige CLA bood hier simpelweg een betere zit.

Het nieuwe onderstel kent eerder korte veerwegen die vragen oproepen over hoe de CLA straks omgaat met de realiteit van een Belgisch wegdek. Een testrit buiten perfect asfalt moet dat nog uitwijzen. Hoewel het 800V-systeem tot 320 kW DC kan laden is de praktijk meestal trager. De claim van 325 km bijladen in 10 minuten is aantrekkelijk (hoewel nog lang niet zo snel als brandstof tanken), maar enkel haalbaar in ideale omstandigheden.

Conclusie

De Mercedes CLA 250+ is een knap staaltje efficiëntie en techniek. Hij rijdt zuinig, heeft een vlotte en geraffineerde aandrijflijn en zit vol geavanceerde digitale snufjes. Toch zijn er ook missers: het interieurdesign is teleurstellend, de zit achterin ondermaats en de prijs stevig. Het is een auto die indruk maakt op papier en bij liefhebbers van hightech, maar minder overtuigt als je hem beoordeelt op klassieke comfort- en kwaliteitscriteria.

Technische gegevens

Aandrijving: Achterwielaandrijving

Vermogen: 200 kW (272 pk)

Koppel: 335 Nm

Versnelling: Twee-traps transmissie

0-100 km/h: 6,7 s

Topsnelheid: 210 km/h

Batterij: 85 kWh (NMC met siliciumoxide-anodes)

Laadvermogen: 11 kW AC / 320 kW DC

Verbruik (WLTP): 12,2–14,1 kWh/100 km

Actieradius (WLTP): 694–792 km

CO₂-uitstoot: 0 g/km

Leeggewicht: Ca. 2.055 kg

Afmetingen: Lengte 4.723 mm, Breedte 1.855 mm, Hoogte 1.468 mm, Wielbasis 2.790 mm, Breedte met spiegels 2.021 mm

Bagageruimte: 405 liter

Trekgewicht: Geremd 1.500 kg / Ongeremd 750 kg

Draaicirkel: 11,2 m